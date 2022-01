Mikä on sinun luontainen liikkujatyylisi? Löydä liikunnan ilo esittelee 4 vaihtoehtoa

”Jos et ole vielä löytänyt liikunnan iloa, olet todennäköisesti liikkunut tyylillä, joka ei ole sinulle luontainen ja mielekäs.”

Löydä liikunnan ilo esittelee neljä erilaista liikkujatyyliä, joiden avulla jokainen voi pitää yllä omaa liikuntamotivaatiotaan siten, että liikuntaharrastusta ei tarvitsisi aina aloittaa uudestaan ja uudestaan. Ne ovat

• Spontaani ja huolehtiva fiilistelijä

• Itsenäinen ja itsepäinen seikkailija

• Tiedon ja tehokkuuden analysoija

• Käytännöllinen ja tarkka organisoija

Luontainen tyyli liittyy tiettyihin elämänalueisiin. Jos esimerkiksi oma liikkujatyyli ja työtyyli ovat erilaisia, ja yrittää liikkua työtyylinsä mukaan, päätyy liikuntaharrastuksen kanssa helposti jojoilemaan, Valkeakari ja Korkala kirjoittavat.

”Jos esimerkiksi työtyyli on ’tiedon ja tehokkuuden analysoija’ ja luontainen liikkujatyyli on ’spontaani ja huolehtiva fiilistelijä’, työssään tiukasti tavoitteellinen ja kriittisesti asiakeskeinen henkilö ei saa pidettyä liikuntamotivaatiotaan yllä.”

Löydä liikunnan ilo myös oikaisee liikuntaan liittyviä vääriä uskomuksia. Valkeakarin ja Korkalan mukaan meillä jokaisella on liikuntaan liittyviä vahvuuksia, vaikkei olisi koskaan harrastanutkaan liikuntaa. Keho on tehty liikkumaan, ja liikunnan tuottama hyvä olo on vain saattanut hautautua ja unohtua.

Vuosia yritysvalmentajana toiminut Susanne Valkeakari ja ammattijalkapalloilijana ja markkinatutkijana uransa luonut Petteri Korkala työskentelevät perustamassaan hyvinvointikartoituksia ja sisältöjä tuottavassa Wellbeing Factory Oy:ssa hyvinvointivalmentajina.

Susanne Valkeakari ja Petteri Korkala: Löydä liikunnan ilo – Liiku omalla tyylilläsi

224 sivua

myös äänikirjana, lukija Susa Saukko

https://loydaliikunnanilo.fi/

