Mika Palosaari Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Elinkeinot-vastuualueen johtajaksi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Palosaari on toiminut Pohjanmaan TE-toimiston johtajana vuodesta 2018 alkaen. Aiemmin Palosaari on toiminut yhteyspäällikkönä Vaasan yliopistossa ja päällikkötehtävissä yksityisellä sektorilla. Koulutukseltaan hän on kauppatieteen maisteri.

ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Johtajan tehtävänä on johtaa vastuualuetta ja vastata erityisesti ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa sovittujen toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ELY-keskusten elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen toimialaohjauksesta. E-vastuualueen tehtäväalaan kuuluu muun muassa yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan, innovaatioiden ja kansainvälisen liiketoiminnan, maahanmuuton ja kotoutumisen, työmarkkinoiden toimivuuden, osaavan työvoiman saatavuuden, osaamisen ja kulttuurin sekä maaseudun kehittämisen ja kalatalouden edistämisen tehtäviä.

- Pohjanmaan ELY-keskuksen alue voi monella tavalla hyvin. Ihmiset ovat onnellisia, luonto on puhdasta, elinkeinorakenne on monipuolinen, koulutus on laadukasta ja työllisyys on korkealla tasolla. Seudun yhteistyö on välitöntä ja tuloksekasta. Tässä hyvin toimivassa yhteisössä on mahtava olla mukana sekä toimijana, kehittäjänä että tukijana, kertoo Mika Palosaari.



Valtioneuvosto tulee myöhemmin nimittämään Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtajan. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti Mika Palosaaren nimityksestä tänään.