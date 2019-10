Mikä rahapersoona olet?

Jos haluat olla taitava rahan kanssa, sinun kannattaa oppia ymmärtämään rahapersoonaasi.

Tuhlaaja, Välttelijä, Säästäjä, Sijoittaja, Peluri ja Munkki.

Tiesitkö, että ihmisistä löytyy kuusi eri rahapersoonatyyppiä? Rahapersoona ohjaa suhtautumista rahaan. Toiset rahapersoonat tuhlaavat luonnostaan enemmän ja toiset ovat säästäväisempiä.

Kyse on tunteista. Siitä mikä motivoi ja tuottaa nautintoa sekä päinvastoin.

Rahapersoonansa tunnistamisen kautta voi tiedostaa, miksi toimii rahan kanssa kuten toimii. Sen myötä omaa toimintaansa voi oppia säätelemään mielekkääksi.

Munkki

Munkki elää niin irti rahasta kuin mahdollista. Hän on sitä mieltä että parempi olisi, jos rahaa ei olisi keksitty lainkaan. Hän on eräänlainen rahan antipersoona. Munkin suurin toive on, ettei niin alhaisiin asioihin kuin raha tarvitsisi vajota lainkaan.

Munkin ja rahan suhde toimii kuin parisuhde, jossa toinen ilmoittaa joka aamu puolisollensa, ettei pidä häntä kiinnostavana. Rahakaan ei jää ihmisen luokse, jota se ei kiinnosta.

Peluri

Peluri taas motivoituu rahasta siinä määrin, että olisi vaikka valmis heittämään tuhannesta eurosta kolikkoa. Jos hän pelin häviää, todennäköisesti selviää, ettei hänellä sitä tonnia edes ollut. Peluri saa tyydytyksen jännityksestä. Elämässä hän uskoo enemmän onnistumiseen kuin epäonnistumiseen.

Raha-asioissa Pelurilla onkin todella hyvä riskinsietokyky. Jos tiedot ja taidot ovat kunnossa, hän voi tehdä mainiota tiliä sijoituksilla, joista monella muulla menisivät yöunet.

Oli sitten mikä rahapersoona hyvänsä, on tärkeää varmistaa, että löytää juuri omalle luonteelle sopivan sijoituslajin. Liika jännitys tai liiallinen tylsyys ovat molemmat ihmismielelle pahasta.

Säästäjä

Pelurin vastakohdaksi voisi luonnehtia Säästäjää, jolla turvallisuuden tarve on korostunut.

Säästäjä on todellinen hamsteri, joka kärsivällisesti keräilee euroja pankkitilille. Sieltä niitä löytyykin! Ainaisessa pihistelyssä tosin elämänlaatu voi kärsiä, kun hankkimatta jää myös tarpeellinen.

Säästäjä pitää mieluummin rahan tallessa kuin laittaa sen johonkin sijoitukseen, koska vaarana on, että raha tilapäisesti tai pysyvästi häviää.

Jos Säästäjä toivoo, että raha säilyisi myös jälkipolvilla, omaa perintöänsä voi parhaiten suojata tarjoamalla heille koulutusta rahataidoissa. Perijät kun eivät välttämättä ole rahapersooniltaan Säästäjiä, eikä rahan mukana siirry käyttöohjeita.

Tämä ohje pätee luonnollisesti myös kaikkien muidenkin rahapersoonien kohdalla.

Tuhlari

Tuhlarille tärkeintä on, että on kivaa. Hän tietää mitä haluaa ja on valmis tekemään sen eteen töitä. Selkeä visio ja vahva tahto ovatkin tärkeitä tavoitteiden saavuttamisessa, joten Tuhlari voi elämässään saavuttaa paljon.

Tuhlarilla tosin saattaa olla niin kiire täyttää tarpeensa, että hän ostaa velaksi. Jos rahaa menee enemmän kuin tulee, silloin vaarana on ylivelkaantuminen.

Jos rahaa on vieläpä lainattu kavereilta, tilanne voi käydä myös ihmissuhteiden päälle, jolloin Tuhlarista kehittyy Välttelijä.

Välttelijä

Välttelijä välttelee raha-asioidensa kohtaamista viimeiseen asti.

Jos Välttelijällä on rahan kanssa ongelmia, hän kuvittelee raha-asiansa sellaisiksi kuin haluaa. Maksumuistutukset siirretään avaamattomina pois silmistä. Jos hän joutuu rahaongelmiensa kanssa selkä seinää vasten, Välttelijä usein arvioi velat huomattavasti pienemmiksi mitä ne oikeasti ovat.

Tilanteesta ei ole muuta ulospääsyä, kuin kohdata numerot ja tosiasiat. Tehokkainta se on ammattilaisen kanssa, jolta voi samalla saada työkaluja jatkoon.

Jos Välttelijällä ei ole velkaa, ei ole ongelmiakaan. Toinen Välttelijän arkkityyppi on korkeasti koulutettu akateemikko, jonka intohimo suuntautuu rahan sijasta vaikkapa tieteeseen.

Hyvätuloisella Välttelijällä saattaa pankkitilillä köllötellä muhkea summa rahaa, jonka hyödyntämiseen hän herää vasta myöhäisellä iällä. Yleensä herääminen tapahtuu eläkepäivien lähestyessä, jotka olisi hyvä suojata.

Sijoittaja

Kuudes arkkityyppi on Sijoittaja. Talousasioissa hänellä vankka perusta, aktiivinen ote ja ainakin jonkinlainen strategia raha-asioissa.

Tämä rahapersoona on sellainen, johon kannattaa tietoisesti pyrkiä.

Sijoittajan haasteet ovat lähinnä siinä, hyödyntääkö hän kaikkea potentiaalia ja jaksaako kehittää sijoituksiaan vielä silloinkin, kun jo omistaa paljon.

Suositeltavaa onkin ottaa taidot haltuun kaikissa varallisuuslajeissa, joita ovat arvopaperit, raaka-aineet ja arvometallit, asunnot ja kiinteistöt sekä liiketoiminta.

Raha kun on voimavara, mitä kannattaisi hyödyntää tärkeiden asioiden edistämiseen.

Päätökset tehdään enimmäkseen tunteella

Ihminen voi oppia ymmärtämään luontaista rahakäyttäytymistään ymmärtämällä omaa rahapersoonaansa.

- Tosiasiassa meissä jokaisessa on tyypillisesti monta eri rahapersoonaa, jotka vaihtelevat eri tilanteissa, kertoo valmennusyhtiö Varapuun perustaja, rahataidon valmentaja Mikko Sjögren.

- Henkilökohtainen talous on enemmän tunne- kuin järkipeli, hän lisää.

Koska tunne päätöksenteossa yleensä voittaa, kannattaa rahan suhteen kehittää toimintatapa, jossa rahaa paitsi jatkuvasti karttuu, myös elämä tuntuu mielekkäältä. Jokaisella rahapersoonalla on omat vahvuutensa, joita hyödyntämällä talous ja tunne pysyvät kunnossa.

Koska elämä on muutakin kuin paremman huomisesen tavoittelua, kannattaa huomioida myös elämästä nauttiminen.

Yksi vinkeistä on säästämisen ja sijoittamisen ohella ohjata vastaava summa rahaa kuukaudessa huvitteluun ja uuden oppimiseen.

- Näin matka pysyy mielenkiintoisena, Mikko Sjögren summaa.