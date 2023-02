Mikkelissä pohdittiin ratkaisuja työvoiman saatavuuden parantamiseksi, kun Paikkoja auki, etsitään tekijät! -kiertue saapui Etelä-Savoon

Työministeri Haataisen käynnistämän Työvoimatiekartta-hankkeen yhtenä tavoitteena oli avata työvoiman saatavuuden ongelmakohtia kattavasti koko Suomen alueella. Hankkeessa on saatu arvokasta dataa siitä, millä aloilla on pulaa työvoimasta, millä aloilla kohtaanto-ongelmaa ja millä aloilla puolestaan työntekijöistä on ylitarjontaa. Hankkeessa tuotettu data antaa hyvän pohjan työvoimapulan ratkaisujen löytämiseen.



“Me tarvitsemme lisää osaavia työntekijöitä työvoimapula-aloille, jotta yhteiskunnan kantokyky kestää etenkin väestön ikääntyessä. Osaavat työntekijät ovat myös edellytyksenä yritysten kasvulle ja investoinneille. Työvoimapula täytyy ratkoa tässä ja nyt, ja siihen tarvitaan kaikkien panosta”, Haatainen painottaa.





Mitä työvoimatiekartta kertoo Etelä-Savon työvoimatilanteesta?

Etelä-Savossa työvoiman kysyntä on korkea verrattuna Suomen keskiarvoon eli avoimia työpaikkoja on maakunnassa paljon. Etelä-Savossa on eniten pulaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä. Alalla on matala työttömyys, mutta samaan aikaan työpaikkoja on auki paljon. Lisäksi pulaa on elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä sekä hitsaajista ja koneistajista.



Kohtaanto-ongelmia, jolloin sekä avoimia paikkoja että työttömiä työnhakijoita on ammatissa tavallista enemmän, on Etelä-Savossa eniten matkailu-, ravitsemus- ja majoitusalalla. Kohtaanto-ongelmia on myös myynnin ja markkinoinnin erityisasiantuntijan sekä ICT-osaajan ammateissa.



“Etelä-Savossa näyttäisi siltä, että datan perusteella kohtaannon haasteet liittyvät aloihin, joilla on matala palkkataso. Lisäksi epätyypillisten työsuhteiden (muita kuin kokopäivätyötä tekevien kokoaikaisia työsuhteita esim. osa-aikatyö ja työvoiman vuokraukseen perustuva työ) lisääntyminen vaikuttaisi olevan sidoksissa kohtaanto-ongelman kasvuun”, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Juho Peltonen.



Eniten ylitarjontaa Etelä-Savossa on seuraavissa ammateissa: yleissihteerit, myyjät, kirvesmiehet, talonrakentajat ja kuorma-autonkuljettajat.





Koulutuksella ja työperusteisella maahanmuutolla helpotusta työvoimapulaan

Yksi keino osaavien työntekijöiden saamiseen on koulutus. Etelä-Savon oppilaitoksissa opiskelee tukevaisuuden osaajia, joiden toivotaan työllistyvän maakuntaan valmistumisen jälkeen. Ylitarjonta-ammateista työvoimapula-aloille siirtymistä voidaan tukea lyhyemmillä koulutusjaksoilla, joiden ei tarvitse tähdätä tutkintoon vaan työllistymisen kannalta keskeisten taitojen opetteluun.



“Hankkeessa on käynyt selväksi, että meidän pitää miettiä uudestaan, miten työvoima saadaan riittämään. Esimerkiksi ylitarjonta-ammateista työvoimapula-aloille siirtyminen, kansainvälinen rekrytointi ja jo Suomessa olevien maahanmuuttajien työllistäminen ovat keinoja, joilla työvoimapulaa saadaan helpotettua”, Haatainen kiteyttää.