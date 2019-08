Mikko Innasen maakuntauudistus päivittää perinteiset maakuntalaulut

Jussi Niemen Kootut Naamakirjat, Vol. 1 Remix osoittaa, etteivät rock ja aito innostus musiikkiin ole kuolleet 1.7.2019 04:53:00 EEST | Tiedote

”Keep on keepin’ on, soul brothers and sisters!” Suomalaisen musiikkijournalismin legendan Jussi Niemen kohtaamisista huippumuusikoiden kanssa 60-luvulta 2000-luvulle kertovia Naamakirjat-esseitä on vihdoin koottu yksiin kansiin.