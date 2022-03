Miksi mediatiedotteita kannattaa tehdä?

Millaiset tiedotteet päätyvät medioihin?

- Lyhyesti voisi sanoa, että sellaiset, joissa on uutisarvoa. Edellyttäen, että ne on tehty journalistisin perustein, jotta toimitus voi ne julkaista sellaisenaan. Editoimiseen ei ole välttämättä intressejä eikä aikaa, sanoo Anna Lampinen Omatoimittaja.fi toimitusjohtaja.

Hän on pitkän linjan toimittaja, joka on tehnyt viimeiset kymmen vuotta markkinointiviestintää erikoistuen artikkelimuotoisiin tiedotteisiin. Lampinen myös kouluttaa viestintäasioissa.

Miten ylittää julkaisukynnys?

Minkälaisista asioista kannattaa tiedottaa?

- Uutiset kiinnostavat aina, varsinkin jos niihin yhdistyy vielä ajankohtaisuus, ilmiö ja paikallisuus. Mitä useampi vetovoimatekijä tiedotteessa on, sen todennäköisempää, että tiedote päätyy medioihin, selvittää Lampinen.

Hän lisää, että silläkin on merkitystä koska tiedote julkaistaan. Ajankohta, kellonaika ja muu uutispäivän anti, niilläkin on merkitystä julkaisuhalukkuuteen.

Asiakkaan hyöty

Tiedotteiden tuotos/panos-suhdetta voidaan pitää yleensä melko hyvänä. Tiedotteita luetaan eri lailla kuin mainoksia. Ne koetaan uskottavina, vaikka ne ovat yritysten maksamia. Niitä ei kuitenkaan pidä sotkea advertoriaaleihin, jotka ovat artikkelimuotoisia mainoksia. Ne erottaa esimerkiksi maininnoilla: ”ilmoitus” tai ”kaupallinen yhteistyö”.

- Kaupallisessa mielessä tiedotteiden tekemisen päämäärä on tehdä asiakkaasta asiantuntija ja luoda hänen yritykselleen tunnettuutta, kertoo Lampinen.

Jos potentiaalinen asiakas ei tiedä yrityksesi tuotteista tai palveluista, on ostaminen mahdotonta, siksi tarvitaan näkyvyyttä myös somessa. Lehdistötiedotteen ja somen yhteisnäkyvyys voi olla parhaimmillaan varsin massiivista.

Tiedotteiden sisältö kannattaa hyödyntää somessa, uutiskirjeissä kuin muussakin markkinoinnissa. Tämä tietenkin edellyttää jonkinlaista viestintäsuunnitelmaa, joka on hyvä tehdä vuosikelloperiaatteella.

Koulutusta maaliskuussa

Omatoimittaja.fi on yksi BusinessRakentamon asiantuntijayritys. 11.3.2022 klo 13-14 Omatoimittaja.fi ja digimarkkinointiin erikoistunut Someleontti järjestävät yhdessä ”Miksi mediatiedotteita kannattaa tehdä?” -webinaarin. Se on maksuton.

- Mediatiedotteilla on saatu hyviä tuloksia: lehtihaastatteluja, radiohaastatteluja sekä näkyvyyttä lehdistössä. Kuitenkin mediatiedotteen hyödyntämisen mahdollisuudet ovat paljon laajemmat ja niitä tulisi hyödyntää myös yrityksen muissa kanavissa tehokkaasti. Silloin kun yritys on mukana rakentamassa jotain kiinnostavaa, uutta tai yhteiskunnallisesti merkittävää tai toimii ajankohtaisessa tilanteessa poikkeuksellisella tavalla, kannattaa asia tehdä näkyväksi suurelle yleisölle. Mediatiedotteet on perinteisesti mielletty suurten yritysten viestintätyökaluna, mutta me BusinessRakentamossa haluamme tuoda myös pienyrittäjien viestit paremmin esiin ja näkyviin", sanoo somemarkkinoinnin kouluttaja ja BusinessRakentamon viestintäpäällikkö Sanya Saarinen.

Koulutuksessa myös keskustellaan ja ideoidaan yhdessä, mikä voisi olla seuraavan mediatiedotteen aihe?

Ilmoittautuminen verkkokoulutukseen tästä.

Koulutus on kaksiosainen. Ensimmäinen maksuton weninaari on 11.3 klo 13.00-14.00. Varsinainen etätyöpaja järjestetään 25.3.2022 klo 9.00-11.00. Hinta on 25 euroa/hlö, johon voi ilmoittautua 11.3. webinaarissa.

Lisätietoja:

Anne Lampinen, Omatoimittaja.fi

040-595 0405