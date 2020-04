Miksi pojat eivät saa pukeutua pinkkiin, harrastaa tanssia ja näyttää tarpeeksi tunteitaan? Uutuusteos pureutuu poikien elämään ja vanhemmuuteen

Dome Karukosken elämäkerta ilmestyy 2.4. 2020 – Tekijöiden sana 24.3.2020 09:02:39 EET | Tiedote

Huhtikuun 2. päivä ilmestyvä Hymypoika on kirja Dome Karukoskesta, joka on Suomen menestyneimpiä elokuvaohjaajia. Hänen elokuviaan ovat esimerkiksi Napapiirin sankarit, Leijonasydän ja Tom of Finland. Kirjan kirjoittajat Kalle Kinnunen ja Matti Rämö kertovat nyt, miksi kirja piti kirjoittaa ja miksi se on tärkeä.