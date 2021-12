”Milja on tärkeä koko ohjelmistoalalle” – Vuoden Tivi-vaikuttaja 2021 on Milja Köpsi, Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä ja pysäyttämätön luonnonvoima

Lehdistötiedote 3.12.2021

Mimmit koodaa -ohjelma on hämmästyttävä menestystarina. Vuonna 2018 nollapisteestä aloitettu ohjelma on nyt tuhansien naisten portti koodaamiseen ja ohjelmistoalalle. Alusta asti niin ohjelman kasvoina kuin sen väsymättömänä työrukkasena on häärännyt Milja Köpsi, uunituore Vuoden Tivi-vaikuttaja 2021. Köpsi saa lämpimimmät onnittelut erottamattomalta aisapariltaan.

”Miljan valinta osuu kohdalleen kaikin tavoin, sekä sydämeen että aivoihin. Milja on antanut Mimmit koodaa -ohjelmalle kaikkensa, ollut koko sielullaan mukana. Milja on ollut niin vastustamattoman vetoava keulakuva, äänitorvi ja muutoksen rakentaja, että on vaikea kuvitella kuka olisi voinut pystyä samaan. Miljan vetovoima on innostanut tuhansia naisia mukaan”, kiittää Rasmus Roiha, Mimmit koodaa -ohjelmaa johtavan Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja.

Roiha alleviivaa valinnan merkitystä koko ohjelmistoalalle.

”Alamme ykkösmedia Tivi on tässä Miljan kautta noteerannut myös koko Mimmit koodaa -ohjelman työn ja tekemisen merkityksen. Milja on ollut avain suuressa työssämme, jotta ohjelmistoala aidosti avautuisi naisille. Siksi tämä tunnustus on tärkeä koko alallemme. Samalla on ilmiselvää, että Milja on tärkeä koko ohjelmistoalalle”, toteaa itse saman tunnustuksen viisi vuotta sitten saanut Roiha.

Magneetti myös yrityksille – ”armoitettu myyntitykki”

Kaikki Mimmit koodaa -tilaisuuksia seuranneet tietävät, miten vetoavasti Köpsi kertoo omista kokemuksistaan ja tunteistaan. Kyyneleetkään eivät ole lavalla suuri harvinaisuus. Siksi Roiha haluaa tuoda esiin Köpsin piiloon yleisöltä jäävän puolen, joka on ollut koko ohjelmalle elintärkeä.

”Milja on ollut keskeinen voima myös yritysten saamisessa mukaan ja koko ohjelman onnistumiselle. Ohjelmistoyritysten naisille ilmaiseksi tarjoamat kurssit ovat olleet ohjelman tärkein anti, yritysten panos korvaamattoman arvokas. Juuri Milja on tehnyt upeaa myyntityötä yrityksille. Milja on yhtä lailla armoitettu myyntitykki kuin lavatähtikin”, myhäilee Roiha.

Asennemuutoksen airut

Roiha liittää Köpsin menestyksen myös inklusiivisuuden laajentumiseen bisneksessä.

”Milja on ollut alamme näkyvin viestintuoja siitä, että kaikki ihmiset ovat saman arvoisia, ja että alamme myös tarvitsee kaiken osaamisen. Sukupuoli ei saa ratkaista ja diversiteetti on hyödyllistä. Miljan ajama asennemuutos on sekä oikein että edistää liiketoimintaa. Yritysten tulee olla aidosti inklusiivisia ollakseen houkuttelevia niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. Milja on ollut avainhenkilö tämän ymmärryksen edistämisessä, ei vain yrityksiin vaan yhteiskuntaan laajemminkin.”

Kiitos koko yhteisölle!

Uunituore Vuoden Tivi-vaikuttaja Milja Köpsi itse haluaa ennen kaikkea kiittää “mimmejä”.

”Minun työni ja koko ohjelman menestyksen ovat tehneet mahdolliseksi upeat vapaaehtoiset, auttamishaluiset yritykset ja varsinkin tuhannet yhteisömme jäsenet. Koko yhteisömme on se, joka tämän tunnustuksen ennen kaikkea ansaitsee”, kiittää Köpsi.

