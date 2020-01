Miljoonasadekeikka on nyt Taimiteko

Miljoonasade-yhtye ja Suomen 4H-järjestö aloittavat yhteistyön, jonka avulla bändin keikkojen hiilijalanjälki kompensoidaan taimien istutuksilla. Miljoonasade-metsän istutustyö on osa 4H-järjestön Taimiteko-toimintaa.

”Meidän mielestämme rokkibändin perustarkoitus on soittaa yleisölle unohtumattomia keikkoja. Pienennämme keikkailusta syntyvää hiilijalanjälkeämme, ja loput kompensoidaan istuttamalla uutta metsää”, kertoo Miljoonasateen laulaja Heikki Salo.

Miljoonasade tulee kasvattamaan Suomeen uutta hiilinielua keikkamatkoiltaan syntyvistä hiilidioksidipäästöjen kompensaationa. Rockyhtyeen hiilijalanjälki syntyy pääosin matkustamisesta, sähkönkulutuksesta ja hotelliyöpymisistä. Laskelmissa käytetään hyväksi Taimiteko-sivustolta löytyvää laskuria.

Miljoonasade on 1980-luvulla perustettu suomirock-yhtye, joka tunnetaan paitsi useista hiteistään (mm. Lapsuuden sankarille, Marraskuu, Olkinainen) myös erikoisista tempauksistaan, joissa yhtye on soittanut mm. konsertteja veden alla, välillä kuumailmapallossa. Bändi on uransa aikana kerännyt varoja mm. Afrikan kaivoprojekteihin sekä Etelä-Amerikan intiaanien rokotusohjelmiin. Ilmastonmuutosta käsitteleviä lauluja yhtye on julkaissut uransa alusta asti (mm. Keltainen metsä, Olkinainen, Pullopuu jne.).

4H-järjestön Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusentaimia 4H:n omistamille alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

Taimiteko-metsistä huolehditaan tulevien vuosikymmenten aikana normaalin metsänhoidon mukaisesti ja lisäksi niistä syntyy oppimisympäristöjä 4H-lapsille ja -nuorille.

Yleisö ja muut kotimaiset artistit mukaan

Vuoden 2020 alusta Miljoonasateen yleisöllä on mahdollisuus osallistua Taimitekoihin. Yhtyeen konserttipaikoilta on mahdollisuus hankkia osuuksia taimiprojektiin ja miettiä oman arjen ja esimerkiksi keikoille matkustamisen osalta kompensaatiota.

Miljoonasade haastaa muut suomalaiset artisti ja bändit mukaan tekemään Taimitekoja ja kompensoimaan keikkailusta syntyviä hiilidioksidipäästöjä.