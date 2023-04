Miljoonia haettavissa yritysten kehittämiseen ja vihreän siirtymän tukemiseen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Mitä hankkeita rahoitetaan?

JTF on uusi rahoitusinstrumentti, joka on yrityksen kehittämisavustusta. Pohjanmaalla rahoitusta on tänä vuonna haettavana n. 8,5 miljoonaa ja Keski-Pohjanmaalla 7,6 miljoonaa.

Esimerkkejä tuettavista hankkeista:

Tuotantotilojen modernisointi, esimerkiksi toimenpiteet materiaalitehokkuuden lisäämiseksi; raaka-aineiden käytön optimointi ja jätevirtojen hyötykäyttö. toimenpiteet, joilla korvataan haitallisten kemikaalien käyttöä ja vähennetään kasvihuonekaasuja sekä myrkyllisten saasteiden päätymistä ympäristöön.

Energiatehokkaiden ratkaisujen selvittäminen, kehittäminen ja käyttöönotto.

Teollisuuden kiinteät investoinnit alueelle esim. uudet nykyaikaiset linjastot. Robotiikkaan ja automatisointiin liittyvät hankkeet Rakennushankkeet

Ympäristöystävällisten tuotteiden, laitteiden ja palveluiden kehittäminen sekä investointi näiden hankintaan.

Valmisteluhankkeet liittyen uusiutuvaan energiaan.

Uuden (uusiutuvan) liiketoiminnan kehittäminen.

Vihreää siirtymää edistävät kansainvälistymis- ja/tai digihankkeet.

Ratkaisujen kehittäminen turpeen korvaamiseksi mm. maatalouden kasvualustana.

Biotaloushankkeet Esim. biopohjaisten tuotteiden kehitys ja luonnontuotteiden jalostus.

Kiertotaloushankkeet Jätevirtojen hyödyntäminen raaka-aineena; kiinteät jätteet ja jätevedet



JTF-rahoituksella ei voida tukea energian tuotantoon liittyviä hankkeita, jotka kuuluvat energiatuen piiriin (Energiatuki – Business Finland).

Kysy neuvoa asiantuntijoiltamme

Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista. Jos hankkeen toimet käynnistetään ennen rahoituspäätöstä, hakija tekee sen omalla riskillään. Rahoitusta haetaan EURA21 -järjestelmästä.

Pk-yritysten rahoitusneuvonta tarjoaa pk-yrityksille neuvontaa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen hakemiseen. Neuvontapalvelussa rahoitusasiantuntijat auttavat selvittämään yrityksen rahoituksen tarvetta, neuvovat yrityksiä uuden EU:n ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen hakemisesta EURA2021-palvelujärjestelmässä. Puhelinpalvelu 0295 024 800 ma-pe klo 9.00–15.00, sähköposti pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sinua neuvovat rahoituksen hakemisessa:

Yritystutkija Henrik Broman (Pohjanmaa) puh. 0295 028 545

Yritystutkija Henrik Granqvist (Pohjanmaa), puh. 0295 028 551

Yritysasiantuntija Irma Liedes (Keski-Pohjanmaa) puh. 0295 024 530

Rahoitusasiantuntija Marika Suomalainen (Länsi-Suomi) puh. 0295 028 630

Team Finland -koordinaattori Tom Saksa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa), puh. 0295 028 614

Yritysasiantuntija Henna Henriksson (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa), puh. 0295 056 224

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi