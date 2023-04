Miljoonien mahdollisuus – tule keskustelemaan 21.4.2023 vihreän siirtymän rahoituksesta Itä-Suomessa!

Vihreän siirtymän mittava rahoitus tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia viedä eteenpäin ideoita, jotka toteuttavat energiasiirtymää, kiertotaloutta tai muuten luonnon varojen kestävää käyttöä. Vihreä siirtymää tehdään nyt ja kaikki voivat olla mukana edistämässä sitä. Vihreän siirtymän hankkeiden rahoituksesta keskustellaan Miljoonien mahdollisuus – Vihreän siirtymän rahoituksen hyödyntäminen Itä-Suomessa-tilaisuudessa 21.4.2023 Varkaudessa.

Itä-Suomen vihreän siirtymän koordinaattori Päivi Karhunen kertoo, että Itä-Suomessa on jo hyviä esimerkkejä, kuinka vihreää siirtymän hankkeita on toteutettu ja että nyt on oikea aika laittaa ideoitavahvasti eteenpäin.



- Rahoituksen kannalta hankkeiden tai ideoiden ei tarvitse olla aina suuria ja vihreän siirtymän rahoitusta voivat hyödyntää myös pienemmät toimijat. Esimerkkinä tästä on Hiil Oy, joka on saanut vihreän siirtymän rahoitusta jätepuun jalostamiseksi.Kannustamme niin pieniä kuin suurempia yrityksiä tarttumaan rahoitusmahdollisuuksiin ja sitä kautta edistämään vihreää siirtymää, Karhunen rohkaisee yrityksiä.

Vihreän siirtymän teemat kokoavat verkostoja Varkauteen 21.4.2023

Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus on suunnattu erityisesti yrityksille ja toimijoille, joilla on ideoita tai hankeaihioita vihreän siirtymän rahoituksen hyödyntämiseen. Tilaisuudessa kerrotaan esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat saaneet vihreän siirtymän rahoitusta energian, biotalouden ja kiertotalouden hankkeilleen.

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan ajankohtaispuheenvuoro Emma Terämältä ympäristöministeriöstä, Tiina Puotiselta valtakunnallisesta vihreän siirtymän koordinaatiohankkeesta ja Harri Hakalalta Etelä-Savon ELY-keskuksesta Hiilineutraali Järvi-Suomi -ideahausta. Vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksista kertovat ELY-keskuksen, Etelä-Savon liiton ja Business Finlandin rahoituksen asiantuntijat. Savonia-ammattikorkeakoulu pitää tilaisuuteen paikan päälle saapuville työpajan vihreän siirtymän teemoista.



Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen ELY-keskusten, Savonia ammattikorkeakoulun ja Navitas Yrityspalveluiden kanssa.





Mitä vihreällä siirtymällä tarkoitetaan?



Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kehitystä, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.