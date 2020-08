Milla Ratia digitalisaatiojohtajaksi Suur-Savon Sähköön

Suur-Savon Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2020 29.5.2020 16:37:28 EEST | Tiedote

Konsernin liikevaihto on vuoden 2020 ensimmäisen kolmanneksen jälkeen jäänyt 4,8 miljoonaa euroa budjetista, ja liikevoitto on jäljessä 4,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto on kuitenkin 6,3 miljoonaa euroa, mikä on edelleen vahvaa tuloksentekoa. Suurimpina syinä liikevaihdon ja tuloksen jättämään ovat lämpimän säätilan vaikutus energian myynnin ja siirron volyymeihin, sekä tukkusähkömarkkinoiden voimakas hintojen lasku. Vuoden 2020 alkua kuormittaa ylimääräisenä kuluna joulukuun 2019 lopun Aapo -lumimyräkästä vuodelle 2020 siirtyneitä kustannuksia 0,77 miljoonaa euroa.