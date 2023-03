Millaista on lääkärissä, mitä tehdä, jos kurkku on kipeänä? Mauri Kunnaksen Tassulan lasten lääkärikirja tekee sairastamisesta vähemmän pelottavaa

Millaista on lääkärissä? Mitä kannattaa tehdä, jos kurkku on kipeä? Entä kuinka korvat tutkitaan?

Tassulan lasten leppoisassa seurassa lääkärikäynneistä ja sairastamisesta tulee hiukan vähemmän pelottavaa.

Villellä on kuumetta, Paula on loukannut sormensa, Fannilla on korvatulehdus ja hänen nallellaan Karhu Kekkosella päänsärkyä. Mutta ei hätää, apua on saatavilla.

Mauri Kunnaksen hauskasti kuvittamassa kirjassa tutustutaan lasten tavallisimpiin sairauksiin ja vaivoihin, käydään lääkärin vastaanotolla ja annetaan vinkkejä terveellisiin elintapoihin.

Tassulan lasten lääkärikirjan asiantuntijoina on haastateltu Pikkujätin lastenlääkäreitä Pirkko Kerosta ja Kristiina Malmströmiä, jotka tietävät, miten lapsi tulee kohdata vastaanotolla.

Keronen ja Malmström ovat olleet mukana vaikuttamassa kirjan sisältöön ja päässeet kuvailemaan rohkaisevasti lapsille, millaisia sairauksia ja vaivoja lapsilla voi olla, mitä hoitoja niihin on ja mitä lääkärissä tehdään.

”On ihanaa, että kirja toteutui ja siitä tuli yli 30-sivuinen, ihan kunnon kirja. Pidän todella tärkeänä tätä valittua pelkoteemaa, jonka avulla voidaan lieventää pelkoja ja saada lapsen olo turvalliseksi vastaanotolla”, Keronen iloitsee.

Kunnaksen rakastettujen Tassulan hahmojen avulla lääkärissä käynnistä ja vastaanotolla tehtävistä toimenpiteistä tulee vähemmän pelottavia. Monet Pikkujätistä tutut Kunnaksen koirahahmot seikkailevat Tassulan lasten lääkärikirjassa, minkä lisäksi kirjaa varten on piirretty kokonaan myös uusia hahmoja.

Kirjan rinnalla on ilmestynyt myös Tassulan lapset lääkärissä -puuhakirja, jossa on paljon hauskoja lääkäriaiheisia tehtäviä ja tarroja.

Mauri Kunnas (s. 1950) on kuvittaja, sarjakuvataiteilija ja lastenkirjailija. Kunnas on julkaissut kuvakirjoja ja sarjakuvia, jotka ovat olleet jättimenestyksiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hänen kirjojansa on myyty maailmassa yhteensä yli 10 miljoonaa kappaletta.

Tassulan lasten lääkärikirja ilmestyy tänään.

