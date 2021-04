Mimmit koodaa -palkinto muiden innostajalle ja esimerkille – Eeva-Jonna Panula sai historiallisen palkintonsa presidentti Haloselta

Jaa

Ensimmäinen Mimmit koodaa -palkinto on jaettu merkittävistä ansioista #mimmitkoodaa-ohjelmalle ja sen tavoitteille. Eeva-Jonna Panula sai kunnian vastaanottaa historiallinen palkinto presidentti Tarja Haloselta #mimmitkoodaa-päätapahtumassa. Presidentin luettelemien palkintoperusteiden mukaan Panulalla ”on valtava vaikutus siihen, millaisena teknologia-ala nähdään ja miten vertaisemme saavat uskoa omaan tekemiseensä”. Panula on ollut johtavia #mimmitkoodaa-aktiiveja ja ”siviilissä” Futuricen ohjelmistokehittäjä.

Lehdistötiedote 23.4.2021

Naisia koodaamiseen innostava ja valmentava #mimmitkoodaa-ohjelma on tempaissut kolmessa vuodessa mukaan jo 7000 naista. Perjantaina ohjelman ”This is Not a Webinar” -päätapahtumassa avattiin uusi luku #mimmitkoodaa-historiassa. Ensimmäinen Mimmit koodaa -palkinto jaettiin erityisen arvokkaissa tunnelmissa – palkintoa oli jakamassa presidentti Tarja Halonen.

Jännitys huipentui kattoonsa, kun presidentti Halonen kävi palkintojenjaossa voittajan ansiot läpi:

”Ensimmäisen Mimmit koodaa -palkinnon saaja on osallistunut pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti ohjelman tavoitteiden vahvaan edistämiseen. Henkilö on ollut Mimmit koodaa -yhteisölle innostava esimerkki. Hän on oman päivätyönsä ohella jakanut osaamistaan kouluttajana ja kannustajana.”

”Haluamme nostaa palkinnon saajan esiin positiivisen ilmapiirin luojana ja vertaisesimerkkinä meille muille siitä, miten tärkeää ja samalla arkista koodaristereotypioiden purkaminen on. Hänen työllään on valtava vaikutus siihen, millaisena teknologia-ala nähdään ja miten vertaisemme saavat uskoa omaan tekemiseensä. Historiallisen ensimmäisen Mimmit koodaa -palkinnon saa ohjelmistokehittäjä ja aktiivinen Mimmit koodaa -yhteisön jäsen Eeva-Jonna Panula!”

Eeva-Jonna Panula eli Eevis on siis johtavia aktiiveja merkittäväksi ja palkituksi muutosvoimaksi kasvaneessa #mimmitkoodaa-ohjelmassa. Siviilissä Eevis kehittää ohjelmistoja Futuricella. Palkinnostaan äärimmäisen otettu Eevis esitti kauniit ja hiukan itkunsekaiset kiitoksensa koko yhteisölle.

”Kiitos. Ehkä vedän henkeä ja totean että hengissä ollaan… Tämän historian ensimmäisen palkinnon saaminen merkitsee mulle ihan mielettömän paljon. Vielä enemmän merkitsee, että sen luovutti mun esikuvani presidentti Halonen. Kiitos!”

”Kun olin teini, aloitin koodaamaan, olin mielettömän innoissani siitä. Mutta siellä, mistä tulen, tytöt ei koodaa, ei ollut esikuvia, lähdin muualle.”

Toiselta alalta ensin valmistunut Eevis korosti tunteikkaassa kiitospuheessaan #mimmitkoodaa-ohjelman ja -yhteisön merkitystä.

”Se, mitä haluan jättää jokaiselle, oli sitten ottamassa ensimmäisiä askeleita koodaukseen tai ollut jo pitkään alalla: Etsi itsellesi yhteisö, sellainen turvallinen ympäristö, mistä löytyy apua konkreettisiin ongelmiin, mutta myös vertaistukeen. Sen takia #mimmitkoodaa-ohjelma on mielettömän tärkeä. Mä haluan olla mukana edistämässä sitä, että se voi olla yhtenä yhteisönä joka luo turvallista tilaa opetella ja kasvaa koodariksi.”

”Haluan kiittää Miljaa ja muuta mimmitkoodaa-poppoota, siitä että jaksatte painaa työtä eteenpäin ja jaksatte järkätä asioita, sillä on mieletön merkitys. Haluan kiittää yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Haluan kiittää myös esikuvaani presidentti Halosta, joka on tehnyt uskomattoman tärkeää työtä. Haluan kiittää myös työnantajaani Futuricea”, luetteli onnellinen Eevis pitkää listaa kiitettäviä ihmisiä ja tahoja.

Milja Köpsi, #mimmitkoodaa-ohjelman vetäjä valoi tunteikkaassa tunnelmassa laajemman perustan uudelle palkinnolle. Köpsi painotti erityisesti sen merkitystä, kuka teknologiasta puhuu: Naisten äänen on kuuluttava.

”Mimmit koodaa -palkinnolla haluamme sydämestämme kiittää ja palkita henkilöitä, jotka vapaaehtoisesti toimivat yhteisömme hyväksi. Mimmit koodaa -palkinnolla halutaan luoda uusia esikuvia yhteiskuntaamme. Sillä on merkitystä, kuka puhuu teknologiasta. Palkinto annetaan vuosittain henkilölle, joka omalla esimerkillään ja toiminnallaan on edistänyt #mimmitkoodaa- ohjelman tavoitteita”, avasi Köpsi parempaan tulevaisuuteen kantavaa palkintoa.

Mimmit koodaa -palkinto on tärkeä virstanpylväs myös koko ohjelmistoalan näkökulmasta, arvioi #mimmitkoodaa-ohjelmaa johtavan Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

”Ohjelman tavoitehan on saada lisää naisia ohjelmistokehityksen pariin. On todella tärkeää palkita ihmisiä, jotka vaikuttavat omalla työllään ja esimerkillään. Eevis on malliesimerkki ihmisestä, joka on ahkerasti ja pyyteettömästi tehnyt upeaa työtä. Erityisen hienoa, että tämän historiallisen ensimmäisen palkinnon luovutti voittajalle presidentti Halonen, joka on naisille Suomessa ainutlaatuinen esikuva raja-aitojen kaatamisessa. Kiitos kuuluu myös kaikille niille yrityksille, jotka ovat mahdollistaneet työntekijöilleen mukaantulon ohjelmaan, sitä hedelmää tässä korjataan.”

Kevään 2021 ”This Is Not a Webinar” -tapahtumassa ovat mukana Accenture, Brella, Digia, Ericsson, FITech verkostoyliopisto, IBM, Islet, Laurea, Microsoft, Siili, TietoEVRY, Yle Dev ja Zalando. Tapahtuman teknisestä toteutuksesta vastaa Brella.

Tapahtuman verkkosivut: https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/thisisnotawebinar/

