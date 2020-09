Mindfulness-konkareilta kesti vuosia ymmärtää, että myös itselleen tulee olla lempeä. Uutuuskirjassaan he paljastavat parhaat keinot sisäisen vahvuuden lisäämiseen.

Oletko kiltti ja myötätuntoinen muita kohtaan, mutta itsellesi ankara tai jopa julma? Monen sisäinen ääni vaatii ja moittii, tukemisen ja kannustamisen sijaan. Mutta miten voisimme oppia olemaan lempeitä itseämme ja muita kohtaan?

Hyvinvointialalla vuosia työskennelleet Sanna Wikström (FM, Hidasta Elämää -sivuston perustaja ja mindfulness-ohjaaja) ja Reija Könönen (YTM ja Suomen yksi harvoista Mindfulness-maistereista), joutuivat molemmat kompuroimaan omassa elämässään, ennen kuin he oppivat lempeämmän suhtautumisen itseä ja muita kohtaan. Teoksessaan Lempeyden kirja tekijät tuovat oivalluksensa ja parhaat harjoituksensa muiden käyttöön.

“Aivot toimivat kuin lihakset kuntosalilla: se, mitä niillä tekee paljon, vahvistuu. Lempeää asennetta voi harjoitella, ja sen opetteleminen muuttaa myös aivoja.”, Könönen toteaa.

Lempeys on kantajalleen voimavara. Sitä kehittämällä on helpompi kohdata haastavat arkiset tilanteet kuten lannistava sisäinen puhe ja ärsyttävät ihmiset, kirjoittaa somessa ja meileissä empaattisesti, asettaa omat rajat ja lisätä elämäniloa ja omaa hyvinvointia.

Lempeyden H-tikkaat

Wikström ja Könönen tuovat kirjassaan paljon käytännönläheisiä harjoituksia ja malleja, joiden avulla voi tutustua ja kehittää omaa lempeyttään. Kirjan opit perustuvat mindfulnessin periaatteisiin.

Yksi malli itsetuntemuksen kehittämiseen on tekijöiden kehittämät Lempeyden H-tikkaat. Malli koostuu viidestä askeleesta kohti tiedostavampaa ja lempeämpää suhtautumistapaa:

1. Huomaa – huomaa ajatuksesi ja sisäinen puheesi.

2. Hyväksy - Hyväksy huomiosi toteamalla vaikka “hyvä on, minussa on tällaista. Tämäkin on osa kokemustani, tämä ei ole väärin. Tämä on tietoa minusta.”

3. Hengitä - Mitä ikinä koetkaan tai mitä ikinä sinussa nouseekaan muista, että voit hengitellä kokemuksesi läpi.

4. Havainnoi - Tarkkaile, mitä sinussa tapahtuu. Älä arvostele, analysoi tai päättele. Älä yritä muuttaa mitään. Ole kuin tutkimusmatkailija, jolla on suurennuslasin alla maailman ihmeellisin kukkanen - sinä itse.

5. Helli – Lopuksi helli itseäsi sanoilla, jotka vastaavat siihen, mitä juuri nyt eniten kaipaat. Voit myös koskettaa itseäsi hellästi ja osoittaa olevasi siinä, omana tukenasi.

