Ministeri Leppä tapaa hanhivahingoista kärsineitä viljelijöitä Pohjois-Karjalassa

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tapaa tänään 20.5. viljelijöitä Pohjois-Karjalan Polvijärvellä. Tilaisuudessa keskustellaan valkoposkihanhista sekä siitä, miten niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin vähentää. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen teki vastaavan vierailun Pohjois-Karjalaan viime viikon perjantaina.

– Valkoposkihanhet aiheuttavat viljelijöille täysin kohtuuttomia vahinkoja. Perustimme ministeri Mikkosen kanssa viime keväänä työryhmän, joka kokosi joukon mahdollisia ratkaisuja. Nykyistä poikkeuslupajärjestelmää pitää kehittää ja myönnetyt luvat pitää voida pistää heti täytäntöön. Tänä keväänä selvitetään myös erilaisten karkotuskeinojen ja lintupeltojen tehokkuutta, ministeri Leppä toteaa.

Valkoposkihanhia on havaittu tänä keväänä Polvijärven pelloilla suhteellisen vähän, vain muutamia tuhansia. Muualla Suomessa hanhia on havaittu yhteensä yli 500 000. Iso osa hanhista on jo jatkanut matkaansa arktisille pesimäalueille. Nyt on käsillä hanhien päämuutto, jonka aikana niiden määrä kasvaa merkittävästi, mutta voi vain arvailla minkä verran niitä lopulta laskeutuu Suomen pelloille.

Ministeri Leppä kirjoitti hanhiongelmasta maa- ja metsätalousministeriön blogissa 14.5. Asian ratkaisu vaatii EU-vaikuttamista. Lajin suojeluluokitusta pitää muuttaa lintudirektiivissä, jotta metsästyksellä voidaan hillitä valkoposkihanhikannan kasvua ja estää näin se, että vahinkomäärät kasvavat tulevaisuudessa entisestään.

– Siksi minusta on erittäin tärkeätä, että Suomesta aktiivisesti vaikutetaan komission suuntaan. Ehdotankin, että lähetämme yhdessä kollegani Mikkosen kanssa avoimen kirjeen komissiolle, jossa edellytämme sitä pikaisesti aloittamaan tämän erittäin runsaslukuisen ja merkittäviä vahinkoja aiheuttavan lajin liitteen muutoksen, ministeri Leppä kirjoitti.

Ministeri Leppä tapaa tänään myös Joensuun seudun lintutyöryhmää ja tutustuu Luonnonvarakeskuksen tuoreeseen hanhipeltotutkimukseen. Vierailun järjestää Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus.