Miss MP18 -kisan kymmenen finalistia julkaistu

MP 18 -messuilla 2.–4.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä järjestetään Miss MP18 -kisat, johon osallistuu kymmenen upeaa persoonaa. MP-kaunotar valitaan nyt viidettä kertaa moottoripyöränäyttelyn yhteydessä.

Miss MP18 -kisan järjestää Helena Riihitupa yhdessä MP-messujen kanssa. Miss MP18 saa palkkioksi 1000 euroa ja kuvaussopimuksen Bike-lehden kanssa. Kaksi perintöprinsessaa ja näytteilleasettajien suosikki saavat kukin 500 euron rahapalkinnon. Radio Cityn kuulijoiden valitsema suosikkityttö saa 500 euron lahjakortin Malmin Korupajaan. Miss MP18 -kisan kymmenen ehdokasta esiintyvät MP-messuilla perjantaina 2.2. klo 17 sekä lauantaina 3.2. klo 13.00 ja klo 16.30 muotinäytöksissä. Viimeisen näytöksen jälkeen kruunataan onnelliset voittajat, joita pääsee tapaamaan messuilla vielä sunnuntaina.



”Hakemuksiin panostetaan vuosi vuodelta enemmän. Hakijat ovat motivoituneita, sillä ovat kuulleet kisasta puhuttavan paljon hyvää. Toteutamme tyylikkään kilpailun, joka tarjoaa mieleenpainuvan kokemuksen niin osallistujille kuin messujen kävijöillekin. Emme tarvitse bikinikierrosta, koska meillä on ihan mieletön show moottoripyörävarusteiden kanssa”, kertoo Riihitupa. MP-messujen näytökset tuottaa Viivi Pumpanen.

Kisaan osallistuvat seuraavat finalistit, jotka esittelyteksteissä kertovat harrastuksistaan, mielenkiinnon kohteistaan, työstään tai opiskelustaan sekä paljastavat unelmiensa moottoripyörän!

Miss MP18 –finalistien esittelyt



1. Heidi Tapper, 22, Vantaa

Harrastuksiini kuuluu säännöllinen kuntosaliharjoittelu sekä moottoripyöräily omalla Honda CBR 600 F:llä. Työkseni teen promootiomyyjän hommia. Tällä hetkellä luen kokopäiväisesti lääketieteen pääsykokeisiin. Mielenkiinnon kohteisiini kuuluvat moottoripyöräilyn lisäksi disco- ja showtanssi sekä autot ja niiden ropaaminen. Unelmieni moottoripyörä on ehdottomasti gikseri. Sporttinen Suzuki GSX-R sinisen värisenä on upea!

2. Amanda Teuho, 19, Tampere

Opiskelen parturi-kampaajaksi ja kosmetologiksi. Koulun ohella teen mallin- ja promoottorintöitä, sekä käyn aktiivisesti kuntosalilla. Luonteeltani olen energinen, iloinen, itsevarma ja aina valmis kokeilemaan kaikkea uutta. Rakastan vauhtia ja vaarallisia tilanteita! Unelmieni moottoripyörä on Harley Davidson Super Glide, tietenkin punaisena.



3. Marika Laine, 21, Hauho

Intohimon kohteitani ovat mm. tanssi, musiikki, jääkiekko ja moottoriurheilu. Työskentelen parturi-kampaaja yrittäjänä, viimeistelen alan tutkintoa ja valmennan HPK:n liigacheerleadereitä. Tykkään puuhastella koneiden ja remppahommien parissa. En pelkää liata itseäni, ja käsissäni pysyy myös rälläkkä. Aikataulun salliessa hyppään myös pyörän sarviin ja lähden ajamaan motocrossia. Tavoitteeni on mennä aina kohti uusia haasteita! Unelmien moottoripyörä olisi tonninen Hondan CB mustana, valkoisilla vanteilla.

4. Suvi Marietta Tiihonen, 18 vuotta, Helsinki

Opiskelen tällä hetkellä abina Helsingin luonnontiedelukiossa sekä työskentelen Fresh Fitness -kuntosalilla. Olen aina rakastanut liikkua sekä olla aktiivinen ja sen takia olenkin harrastanut vaikka ja mitä! Harrastuksekseni on loppujen lopuksi vakiintunut kuntosali ja elämäntavakseni fitness. Pidän kuitenkin jatkuvasti mieleni avoinna kaikelle uudelle! Olen kiinnostunut hyvinvoinnista, liikunnasta ja itseni kehittämisestä kaikilla elämän osa-alueilla. Unelmieni moottoripyörä olisi musta Kawasaki Z800.

5. Janina Forsback, 21, Espoo

Vapaa-aikani kuluu urheillen monipuolisesti, uutena harrastuksena on moottoripyöräily nyt kun korttikin löytyy taskusta. Valmistun sijoutusneuvojaksi, teen myyntitöitä sekä toimin sosiaalisen median vaikuttajana. Sivutyönä toimin ripsiteknikkona. Kiinnostuksen kohteita on paljon aina kalastuksesta jääkiekkoon, kun sitäkin on tullut pelattua aikoinaan. Jonakin päivänä haaveeni olisi ostaa Yamaha R1. Keväällä aion hankkia ensimmäisen pyöräni, ja siinä on nyt aluksi kuitenkin tärkeintä että liikennevaloissa ei jää kakkoseksi ja väri miellyttää silmää.

6. Pauliina Teittinen, 33, Jyväskylä

Olen sporttinen moottoripyöräilyä harrastava nainen Keski-Suomesta. Työskentelen turvallisuusalalla, teen vapaaehtoistyötä vanhusten parissa sekä toimin Jyväskylän Voimaklubin Ry:n hallituksessa. Lisäksi opiskelen liikunnan ammattitutkintoa töiden ohella. Olen kilpaillut kolmena vuotena bikini fitnessissä ja suuri intohimoni onkin kehonmuokkaus ja treenaaminen kuntosalilla. Kesäisiin harrastuksiini kuuluu mooottoripyöräily (omana Honda Shadow), sekä ratsastus. Unelmien moottoripyörä on Harley-Davidsonin Road King muhkeella batwingillä!

7. Miia Ollila, 22, Alajärvi

Olen lähihoitaja, erikoistunut Mielenterveys- ja päihdealan koulutusohjelmasta. Työskentelen muistisairaitten hoivakodissa. Harrastan lenkkeilyä, ryhmäliikuntaa, kuntosalia sekä shoppailua! Mielenkiinnon kohteista tatuoinnit, psykologia, muoti ja valokuvaus kiehtovat minua eniten. Unelmieni moottoripyörä olisi Honda CBR1100 valkoisena.



8. Camilla Tyyskä, 19, Lahti

Valmistuin kesällä kauneudenhoitoalalta kosmetiikkaneuvojaksi. Olen tehnyt muutamia promootiotöitä ja keikkoja mallina. Vakituinen työpaikka on vielä etsinnässä. Harrastuksiini kuuluu kuntosali ja lenkkeily koirani kanssa. Muotiin ja kauneuteen liittyvät asiat ja mallin työt ovat minulle erityisesti mieleen. Unelmieni moottoripyöräni on BMWs1000rr.

9. Anniina Halonen, 19, Valkeakoski

Olen viime kevään ylioppilas ja pääsykokeita odotellessa teen kassantyötä sekä promootio- ja hostkeikkoja. Olen päässyt tekemään myös mallin töitä muotinäytöksissä ja kuvauksissa. Harrastuksiini kuuluu kuntosali, laskettelu, lenkkeily ja valokuvaaminen. Huilua olen soittanut jo 10 vuotta. Olen kiinnostunut matkustamisesta ja erilaisten kulttuurien kohtaamisista esim. ruoan kautta. Lempimoottoripyöräni on italialaista muotoilua edustava Aprilia RSV4 RF.



10. Krista Oksanen, 23, Muurame

Työskentelen pitopalvelutyöntekijänä ja minulla on hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutus. Lisäksi teen satunnaisia promootiokeikkoja. Harrastuksiini kuuluu kuvaukset, lenkkeily, lihaskuntoharjoittelu, leivonta sekä kesäisin veneily. Olen aina nauttinut myös luonnossa liikkumisesta. Mielenkiinnonkohteisiini kuuluu terveelliset elämäntavat, matkustaminen sekä kaikki kauneuteen liittyvä. Unelmieni moottoripyörä on Honda GoldWing, siinä pyörässä on kaikki mukavuudet.

MP 18 -messut järjestetään pe-su 2.–4.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Osana tapahtumaa on tälläkin kertaa rakennettujen moottoripyörien ja mopojen Petrol Circus Custom Bike Show. Viime vuonna Miss MP17 -kisat voitti Alina Voronkova Pertunmaalta.



MP Moottoripyöränäyttelyn järjestää vuosittain Messukeskus toimeksiantajanaan Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto.

MP 18 -messut on avoinna pe 2.2. klo 10-20, la 3.2. klo 9-20 ja su 4.2. klo 10-17. Uusi MP-miitti järjestetään perjantaina 2.2. klo 21-24.



Pääsyliput: aikuiset 20 e, lapset (7-15 v), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat 16 e, perhelippu (max 2 aikuista ja alle 16-vuotiaat lapset) 45 e, ryhmälippu 16 e/hlö, miittilippu 10 e, kokoaikaranneke (3 pv) aikuiset 34 e / lapset, opiskelijat ja eläkeläiset 24 e.

Ennakkoon edullisemmin: http://shop.messukeskus.com 16 e / 13 e / 39 e, kokoaikarannekkeet 30 e / 20 e



