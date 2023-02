Mistä tiliote tukihakemukseen? – pankkien ja Kelan laatima ohje auttaa toimeentulotuen hakijaa

Toimeentulotukihakemusta varten hakijan on toimitettava Kelaan selvitys taloudellisesta tilanteestaan, ja osa selvitystä on tiliote. Kaikille asiakkaille ei ole aivan selvää, millainen on liitteeksi tarvittava tiliote ja mistä sen saa. Pankkien ja Kelan yhdessä laatimilla ohjeilla torjutaan ongelmaa, että toimeentulotuen saaminen pysähtyy riittämättömiin dokumentteihin.

”Toimeentulotuki on ihmisen viimeinen taloudellinen oljenkorsi, minkä saaminen ei voi tyssätä yhden dokumentin puuttumiseen. Digitalisoituvan maailman keskellä on muistettava myös ne, joille digikanavien käyttö ei ole päivänselvää”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja Tuomo Yli-Huttula.

Toimeentulotukihakemukseen vaadittavan tiliotteen hakuohje on paitsi pankkien sivuilla, pankkikohtaiset ohjeet on koottu myös Kelan sivuille. Sivulla on julkaistu myös ohjevideo, jossa tiliotteiden toimittamiseen annetaan kohta kohdalta etenevät ohjeet kuvitteellisen pankin avulla.

Kela on päivittänyt myös omat tilioteohjeensa, joita se käyttää asiakaspalvelussa. Samoin pankit ovat ohjeistaneet asiakaspalvelussa työskentelevää henkilökuntaansa. Toimeentulotuen hakeminen helpottuu, kun asiakas tietää, mitä tiliotteella tarkoitetaan, miten sen saa pankista ja miten se toimitetaan Kelaan. Samalla asiakkaan tarve hakea apua Kelasta tai pankista vähenee.

”Käytännön asioinnin sujuvuuden ohella neuvonta on tärkeää myös vastuullisuuden ja digitaalisen osallisuuden näkökulmista. Olemme yhdessä rakentamassa sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa”, muistuttaa Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula tiedotteessa.

Lue lisää Kelan tiedotteesta.