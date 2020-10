Mistä tunnistaa narsistisen käyttäytymisen somessa? Käytöksen voi jakaa kahteen luokkaan

Tiesitkö, että ghostaaminen ja digitaalinen kontrollointi täyttävät henkisen väkivallan kriteerit? Tuija Välipakan Sata tapaa tappaa sielu – Narsismin uhrit kertovat (Gummerus) on uudistettu laitos vuonna 2007 julkaistusta tietokirjasta, joka huomioi narsismin käsittelyssä myös Facebookin ja Tinderin.

”Sosiaalinen media on narsistille mainio leikkikenttä esitellä ideaalista minäänsä. Useimmat ihmiset nauttivat saadessaan hyväksyntää ja huomiota sopivassa määrin, mutta narsistille huomio on elinehto. Narsisti ei luo sosiaalisia suhteita saadakseen ystävyyttä ja lämpöä vaan huomiota ja suosiota.”

Narsismista on kirjoitettu tietokirjallisuutta ja oppaita, mutta harvoin uhrin näkökulmasta tai uhrin sanoin. Kuitenkin vertaistuki ja samaistuminen muiden kokemuksiin ovat uhreille usein avainasemassa kohti vapautta narsistin otteesta.

Tuija Välipakan Sata tapaa tappaa sielu on uudistettu laitos vuonna 2007 julkaistusta samannimisestä teoksesta. Kirja kertoo narsismista ja narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. Se sisältää runsaasti uhrien omakohtaisia kertomuksia muun muassa narsistista parisuhteessa, narsistista äitinä, isänä tai muuna lähisukulaisena sekä narsistista työpaikalla.

Uudessa laitoksessa on huomioitu sosiaalinen media. Kirjaan on kerätty lukuisia uusia vertaistarinoita, ja linkit ja lähdeviitteet on ajantasaistettu.

”Somekäyttäytymisen perusteella narsistiset henkilöt voi jakaa kahteen eri luokkaan: niihin, jotka käyttäytyvät provosoivasti ja hyökkäävästi saadakseen huomiota, ja niihin, jotka haluavat saada sosiaalisesta mediasta tukea ja empatiaa antamatta kuitenkaan samaa muille.”

Tuija Välipakka on vuonna 1967 syntynyt tamperelainen runoilija ja kirjailija. Hänen esikoisrunokokoelmansa Lasimorsian (Gummerus 2003) jälkeen Välipakka on kirjoittanut kaksi romaania sekä useita palkittuja runokokoelmia. Hän on opiskellut Viita-akatemiassa runoa ja proosaa.

