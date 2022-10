Mitä järkyttävää on tapahtunut Särkänniemen Tornadon lastausalueella? Karmivan karnevaalin uutuuskohde kertoo isän tragedian

Särkänniemen syyslomahuvipuisto Karmiva karnevaali tuo tänäkin vuonna iloa ja jännitystä lokakuuhun. Tänä vuonna tapahtumaa vietetään laajennetuin aukioloin peräti kolmen eri viikon aikana, ensin tänä viikonloppuna pe–su 7.–9.10.2022 ja sitten kymmenen päivää putkeen 13.–22.10.2022.

”Olemme saaneet aiempina vuosina palautetta siitä, että kaikilla ei ole syyslomaa juuri Karmivan karnevaalin aikaan, ja toiseksi siitä, että ne paikalliset, jotka lähtevät koko syyslomaksi reissuun, eivät ehdi vierailla tapahtumassa. Nyt kaikki ehtivät mukaan”, kertoo Särkänniemen kaupallinen johtaja Heikki Ihanamäki.

Karnevaaliriemua koko perheelle – värisyttävää kauhua rohkeimmille

Suurin osa huvipuistosta on tapahtumassa värikästä karnevaalialuetta, joka sopii koko perheelle. Värikäs ja iloinen kuolleiden päivän karnevaali tanssiesityksineen, paraateineen ja karnevaaliherkkuineen vie ajatukset etelän eksoottiseen lämpöön.

Estraadin edessä sijaitsevalla vinksahtaneella Circus Hysterian alueella on päivällä lasten sirkusesityksiä, ja Hypen ja Boomin väliselle kulkureitille jäävä Zombie Zone on sekin alkupäivästä apokalyptisessä lavastuksessaan rauhallinen alue. Ensimmäiset zombiet raahustavat Zombie Zonella klo 15 alkaen.

”Vasta klo 17 jälkeen zombien määrä ja aktiivisuus kasvaa. Samaan aikaan Circus Hysterian tunnelma muuttuu karmivammaksi”, kertoo Ihanamäki.

Klo 17 alkaen Circus Hysterian ja Zombie Zonen suositusikäraja on 15 vuotta, mutta Angry Birds Landin, pelitorin ja muun huvipuiston käsittävä karnevaalialue sopii pienemmille ja aremmille tämän jälkeenkin.

Nukkekodin synkkä tarina

15 vuoden suositusikärajan on saanut myös Karmivan karnevaalin uusi lisämaksullinen kauhukohde Nukkekoti, joka on rakennettu Tornadon lastausalueelle.

Nukkekodin maailmassa ollaan vuodessa 1902. Nukentekijä on kohdannut tragedian, joka on jokaisen isän pahin painajainen. Koti on muuttunut kauhujen nukkekodiksi, jossa kukaan ei ole turvassa.

”Nukkekodissa kuljetaan pienryhmissä, ja näyttelijät vievät tarinaa ja ryhmää eteenpäin. Nukkekotiin ostetaan aikaan sidotut liput ennakkoon netistä”, kertoo Ihanamäki ja antaa vierailijoille vinkin:

”Liput kannattaa ostaa jo ennen vierailua, sillä Nukkekodin kapasiteetti on rajallinen ja jo nyt näyttää siltä, että se myydään ainakin joinain päivinä loppuun.”