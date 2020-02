Mitä on joogan suosion takana?

Joogan historia – Erakkomajoista kuntosaleille (Basam Books 2020) on lopputulos uskontotieteilijä Matti Rautaniemen yli 10 vuotta kestäneestä tutkimusmatkasta siihen, mitä jooga on, mistä se on tullut ja miten se on muuttunut aikojen kuluessa. Teos avaa nykyisen joogailmiön historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja ja tuoreen akateemisen tutkimustiedon pohjalta.

Matti Rautaniemen Joogan historia – Erakkomajoista kuntosaleille johdattaa lukijansa joogan vuosituhantisen tarinan halki. Teos esittelee joogan monimuotoisena, ristiriitaisena ja loputtoman kiehtovana ilmiönä, joka kietoutuu moniin maailmanhistorian käännekohtiin. Oppaina tällä matkalla toimivat historian suuret joogit ja heidän erikoiset elämäntarinansa. Joogan historia osoittaa, että joogalla on eri aikoina tarkoitettu eri asioita ja että nykyisillä joogamuodoilla on usein vain vähän tekemistä muinaisten kaimojensa kanssa. Samalla teos antaa joogan harrastajalle välineitä muinaisten joogatekstien merkityksen ymmärtämiseen sekä nykyjoogan laajempien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ulottuvuuksien pohdiskeluun. Joogan historia – Erakkomajoista kuntosaleille on uusi, tarkastettu ja runsaasti laajennettu painos Rautaniemen uraauurtavasta esikoiskirjasta Erakkomajoista kuntosaleille – miten jooga valloitti maailman (Basam Books 2015). Nyt jo pitkään loppuunmyyty teos sai ilmestyessään innostuneen vastaanoton Suomen joogakentällä ja se päätyi monien joogaopettajakoulutusten kurssikirjaksi. Joogan historia päivittää teoksen sisällön 2020-luvulle. Lähes sadalla sivulla laajentunut teos tarjoaa uusia näkymiä esimerkiksi tantraan, liikuntakulttuurin kehitykseen, sekä joogan median suhteeseen. Joogan historia – Erakkomajoista kuntosaleille on tuhti paketti tutkittua tietoa joogasta. Se kuuluu jokaisen sivistyneen joogin kirjahyllyyn. Matti Rautaniemi on joogaan erikoistunut porvoolainen uskontotieteilijä, toimittaja ja kääntäjä. Hän on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta ja on toinen Maailmanpuu-podcastin juontajista. Saat lisätietoa Matin työstä, kirjoituksista ja luennoista osoitteessa joogasivistys.com.

Erakkomajoista kuntosaleille -kirjan ensimmäisestä painoksesta sanottua: ”Rautaniemi on kirjoittanut tärkeän kirjan, jota on helppo suositella luettavaksi” – Jyri Komulainen, Teologinen aikakauskirja ”Matti Rautaniemen kirja on ainutlaatuinen suomen kielellä, mutta harvinaisuus myös maailmanlaajuisesti: teos missä joogan pitkää ja vaiherikasta historiaa käsitellään sekä laajan akateemisen tuntemuksen tiedolla että omistautuneen joogaajan sydämellä.” – Måns Broo, uskontotieteen lehtori, Ananda-lehden päätoimittaja ”Erakkomajoista kuntosaleille on erinomainen tietokirja, joka viettelee vaivatta mukaansa jopa yksilön, jolle jooga ei välttämättä ole tuttua saati läheistä. Vaikka opus sisältää lähes tainnuttavan määrän tietoa joogan eriskummallisesta ja värikkäästä kulttuurihistoriasta, se ei ikävystytä tai harhaile. Erakkomajoista kuntosaleille on syvällinen, sivistävä ja viihdyttävä lukukokemus.” – Perttu Häkkinen, toimittaja ja tietokirjailija ”Rautaniemi kirjoittaa sujuvaa, selkeää ja helppolukuista tekstiä, vaikka haukattavana on todella iso aihe. ––– Teos herättää ajattelemaan itse: Millaisiin aikansa ilmiöihin perustuu se jooga, jota itse harjoitan? Kuuluuko siihen myyttejä, joita tarvitsisi purkaa?” – Elina Kokkoniemi, Suomen Joogalehti ”[Erakkomajoista kuntosaleille] onnistuu loistavasti lähes mahdottomassa: kokoamaan yksiin kansiin akateemisen joogatietämyksen päälinjat selkeällä ja usein yllättävällä tavalla.” – Janne Kontala, Ananda

