Mitä tapahtuu parisuhteelle, kun miehellä ei seiso? Tietokirja erektiohäiriöistä julki 20.2.

Kirjan ytimen muodostavat miesten ja naisten aidot kokemukset ongelmista. Miehet kuvaavat omin sanoin, mitä seksuaalisuus heille merkitsee ja millaisia ratkaisuja he ovat rakkauselämäänsä löytäneet. Kumppanit puolestaan kertovat, miten he ovat reagoineet ja pyrkineet olemaan avuksi. Vaikka jokainen kertomus on omakohtainen ja erilainen, jokaisessa on jotain samaistuttavaa.

Kirja käy lisäksi yleistajuista vuoropuhelua lääkäreiden, seksuaaliterapeuttien, seksityöntekijöiden ja tutkijoiden kanssa. Se paneutuu eturauhassyöpään sairastuneiden miesten ja heidän kumppaniensa muuttuneeseen todellisuuteen. Se pohtii mieskuvan murrosta ja käy ostoksilla seksikaupassa. Peniksen viisaus lisää niin miesten kuin naistenkin ymmärrystä siitä, mitä itse kukin voi tehdä parantaakseen omaa ja kumppanin seksuaalista nautintoa.

Helen Partti on vapaa toimittaja ja kirjailija.

Helen Partti: Peniksen viisaus (Docendo 2023), sidottu, 176 sivua.

