Mitä vaatteet paljastavat meistä, ajasta ja yhteiskunnasta? Viimeinen vuosi vie isoäidin vaatekaapille ja pariisilaisille kirpputoreille

NY Timesin parhaaksi muistelmateokseksi viimeisen 50 vuoden ajalta nimeämä Toisissamme kiinni kuvaa äidin ja tyttären kipeän läheistä suhdetta 1.3.2021 12:14:31 EET | Tiedote

Vivian Gornickin Toisissamme kiinni (Gummerus) on viiltävän älykäs muistelmaklassikko 1980-luvun New Yorkista. Kirja kuvaa Bronxin juutalaisessa yhteisössä kasvaneen Gornickin ja hänen äitinsä ristiriitaista suhdetta, keskinäistä riippuvuutta ja molempien elinikäistä itsenäistymispyrkimystä. Ilmestyttyään kirja aloitti Yhdysvalloissa muistelmakirjallisuuden buumin. Kansainvälisesti palkitun teoksen käännösoikeudet on myyty jo 14 maahan. Sen on suomentanut palkittu kääntäjä Arto Schroderus.