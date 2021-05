Mitä voimme oppia kreikkalaisilta toisten huomioimisesta ja elämänilosta?

Jaa

Kreikkalaisen Stefanos Xenakiksen Lahja – Miten nauttia elämästä ja nähdä ihmeitä kaikkialla on kokoelma inspiroivia ja arkisia kertomuksia tosielämän pienistä ihmeistä. Kirja opettaa keskittymistä, läsnäolotaitoja ja kiitollisuutta ihmisten kohtaamisesta. Samalla se tarjoaa nojatuolimatkan Kreikkaan ja maan ystävälliseen kulttuuriin.

Miten kohdata ihmisiä ja arvostaa kohtaamisia, kun kokoontumisrajoitukset pikkuhiljaa helpottavat kesän edetessä? Lahja inspiroi

Auttamaan ja huomiomaan kanssaihmisiä pienillä teoilla, kuten tarjoamalla vesipullon tuntemattomalle helteessä.

Pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa.

Keskittymään hetkeen ja arvostamaan todellisen maailman kauneutta, joka sijaitsee somen ja tv:n ulkopuolella.

Stefanos Xenakis on Ateenassa asuva kirjailija ja kysytty TEDx-puhuja. Hän on perustanut voittoa tavoittelemattoman Yes, I Can -järjestön, joka opettaa elämäntaitoja lapsille. Xenakiksen esikoiskirja Lahja on myynyt Kreikassa yli 150 000 kappaletta ja pysytellyt kotimaansa bestseller-listalla yli kaksi ja puoli vuotta.



Stefanos Xenakis:

Lahja – Miten nauttia elämästä ja nähdä ihmeitä kaikkialla

239 sivua

Suomentanut Jade Haapasalo

Suomennos on tehty Thalia Bisticas´n englanninnoksesta The Gift: The Notebook of Miracles

Saatavilla myös äänikirjana, lukija Markus Niemi



