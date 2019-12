Miten ilmastonmuutos vaikuttaa rakennusten mikrobikasvuun? Tutkimus selvittää muuttuvan mikrobiston vaikutuksia sisäilmaan

Demokratiakasvatus on opettajankoulutuksen marginaalia Euroopassa 16.12.2019 10:40:35 EET | Tiedote

Demokratia ja demokratiakasvatus ovat eurooppalaisen opettajankoulutuksen marginaalia. Tähän tulokseen tulivat kahdeksan eurooppalaisen maan demokratiakasvatuksen tutkijat teoksessa Teacher Education and the Development of Democratic Citizenship in Europe.