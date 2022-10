Oletko joskus pysähtynyt miettimään, miten ja milloin olet kokenut rakkautta elämässäsi?

Päivi Kaljosen ja Pirjo Säisä-Winterin Rakastan on kirjoittajien löytöretki romanttisen rakkauden, vanhempien rakkauden, ystävien välisen rakkauden, eläin- ja luontorakkauden luonteeseen. Teosta rikastuttavat lukuisat kirjoituskutsun avulla kerätyt tapauskertomukset.

On sanottu, että rakkauden kokemus jää aina joltain kohdin tutkimattomaksi, omalla tavallaan tavoittamattomaksi mysteeriksi. Kirja lähestyy rakkauden teemaa niin, että sen elämää rikastuttava kauneus ja voima saavat päähuomion erilaisista rakkauden kokemuksista.

Kirjailijoista

Päivi Kaljonen on valtiotieteen lisensiaatti. Pirjo Säisä-Winter on yhteiskuntatieteiden maisteri, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti ja tietokirjailija. Molemmilla kirjailijoilla on takanaan pitkä työura sosiaali- ja terveysalalla.