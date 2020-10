Miten käy erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan, jos suomen kieli ei suju?

Sote-lakiluonnoksessa ei ole otettu huomioon ylimaakunnallisia palveluja ja tämä saattaa murentaa ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut, pelkäävät Kårkulla samkommunin kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt ja asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen päällikkö Susanne Karlsson.

Kårkullassa tarjotaan erityistä tukea tarvitseville asiakkaille palveluja, ja toimintaa on kahdeksassa maakunnassa eli tulevilla hyvinvointialueilla. Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden erityispalveluita on keskitetty, sillä asiakaspohja on niin pieni ja kehitysvammatyössä ruotsinkielisiä erityisosaajia on vähän. Kuntayhtymässä on esimerkiksi neljä autismiohjaajaa ja kaksi puheterapeuttia.

–Jos nämä palvelut sote-lain voimaan tultua hajautuvat hyvinvointialueille, eivät kaksikieliset asiantuntijat riitä kahdeksalle alueelle. Riskinä on, että asiakas ei saa palveluja enää omalla kielellään. Nyt keskittämisen kautta resurssit ovat riittäneet ja tämä on ollut myös taloudellisista syistä järkevää, Ulfstedt sanoo.

Hän korostaa, että erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen kieli on erittäin keskeisessä asemassa hoidossa ja kuntoutuksessa.

–Asiakkaiden ja heidän omaistensa kannalta on ratkaisevan tärkeää, että palvelut tuotetaan paitsi asiakkaan omalla kielellä, myös omaksi koetussa kieli- ja kulttuuriympäristössä. Laadukkaat, turvalliset ja kokonaistaloudellisesti tehokkaat palvelut pystytään parhaiten turvaamaan silloin, kun palveluorganisaation työkieli on sama kuin asiakkaan äidinkieli.

Asiakkaan äidinkieli ja kommunikaatio ovat tärkeä hoidon perusta ja sillä on iso merkitys asiakkaan arjessa.

–Monilla alueilla ei ole kovin montaa ruotsinkielistä asiakasta. Pelkäämme, että jatkossa ruotsinkielinen erityistä tukea tarvitseva asiakas ei voi kommunikoida ympäristönsä kanssa, Ulfstedt sanoo.

Ulfstedt muistuttaa, että kieliasia on yhdenvertaisuuskysymys. Kårkullassa on paljon asiakkaita, jotka eivät ymmärrä tai puhu suomen kieltä.

–Meidän täytyy tarjota ruotsinkielisille asiakkaillemme ruotsinkielisiä palveluita. Tämä on turvattu perustuslain 6 §:ssä säädetyssä yhdenvertaisuuslaissa. Perustuslain 17 §:n mukaisesti asiakkaille pitää turvata molempien kieliryhmien sivistykselliset ja yhteiskunnalliset tarpeet samanlaisin perustein. Samoin jokaiselle suomalaiselle pitää turvata riiittävät sosiaali- ja terveyspalvelut perustuslain 19 §:n mukaisesti.

Ulfstedt toivoo, että tämän asiakasryhmän oikeudet huomioitaisiin myös sote-ratkaisussa.

Sote-lakiluonnokseen halutaan muutos

Kårkulla samkommun, Vaalijalan kuntayhtymä ja Eteva kuntayhtymä tekevät yhteistyötä ajaakseen sote-lakiin muutosta.

Nämä kuntayhtymät haluavat pysyä julkisena palvelun tuottajana. Sote-lakiluonnokseen halutaan kirjata näiden toimijoiden ylimaakunnallisuus sekä vaativampien ja ruotsinkielisten palveluiden osalta keskittämisasetus.

Kolmikko perustelee sote-lain muutoksen tärkeyttä erityisesti sillä, että erityistä tukea vaativien asiakkaiden hoidon tavoitteena on siirtyä raskaasta kevyempiin palveluihin, jolloin asiakkaista ei kasva pitkällä tähtäimellä Suomen kalleimpia asiakkaita. Kårkullassa pelätään erityisesti sitä, että ruotsinkielisten kehitysvammaisten lakiin perustuvat oikeudet voivat jäädä sote-uudistuksen jalkoihin.