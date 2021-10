Miten kylmyys vaikuttaa hyvinvointiimme? Kylmä kutsuu on rakkauskirje kylmille vesille ja talvelle

Mitä hyötyä kylmyydestä on terveydelle? Miten kylmyys voi auttaa esimerkiksi uneen, mielialaan ja jaksamiseen? Intohimoinen kylmän ystävä Tiina Torppa avaa tietokirjassaan kylmyyden terveysvaikutuksia eri näkökulmista. Hän kertoo, miten hänestä tuli talviuimari ja antaa vinkkejä talviuintiharrastuksen aloittamiseen. Kirja käy läpi myös kylmyyden riskejä.

Torppa pohtii kirjassaan esimerkiksi, voiko kylmää käyttää mielialalääkkeenä.

”Kun sekä kipupotilaille että masennusta sairastaville on kylmästä tutkitusti apua, missä viipyvät suositukset? Missä on kunta, joka antaa masentuneille ja selkäsairaille ilmaisen pääsyn kylmäuintipaikalle?”

Teksti perustuu kirjailijan omiin kokemuksiin sekä muiden kylmän ystävien, tutkijoiden ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden haastatteluihin. Ääneen pääsevät muun muassa jään alle sukeltaja ja opettaja, joka vie koululaisia ulos nukkumaan.

Suomen talvet vaarassa

Kylmä kutsuu kertoo myös ilmastonmuutoksesta, joka uhkaa Suomen talvia. Torppa huomauttaa, että vain teoilla voi varjella luonnon monimuotoisuutta ja hillitä ilmastonmuutosta.

”Pienikin teko on tärkeä, ja jokaisen ihmisen elämällä ja valinnoilla on painoarvoa. Mittakaavoista saa puhua, mutta niillä ei pidä sammuttaa toivoa tai kikkailla. Kyynikkoja ilmastonmuutoksen torjunta ei kaipaa, työtä vain, tekoja ja muutoksia.”

Tiina Torppa on toimittaja, tietokirjailija ja viestinnän kouluttaja, joka on uinut kylmissä vesissä yli 20 vuotta. Talvi, avanto, lumi, ladut ja kylmyys merkitsevät hänelle hyvää elämää. Torppa on kirjoittanut aiemmin muun muassa työelämään liittyviä kirjoja. Lisäksi hän on yksi tietokirjan Kaupunkisaunoja (Gummerus, 2017) kirjoittajista.

https://tiinatorppa.fi/

Tiina Torppa: Kylmä kutsuu – Hyvinvointia talvesta

283 sivua

myös äänikirjana, lukija Maruska Verona

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi