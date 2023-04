Miten neulotaan täydellisesti istuva villapaita

Hulvaton lukuherkku Tampereen paluumuuttajasta 19.4.2023 08:27:07 EEST | Tiedote

Seuraavana Tampere on lempeänhauska, hyvän mielen oivaltava kertomus Tampereelle palaavasta Roosasta, jolla on haussa uusi koti, uusi työpaikka ja ehkä myös uusi mies. Mirella Mäkilän kirja aloittaa mutkatonta elämää ja ystävyyttä ylistävän Se on moro -sarjan.