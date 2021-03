Miten opastaa digiasioissa? – suosituspaketti auttaa finanssialan digikoukeroiden selvittelyssä

Pankkibarometri: Kotitaloudet ja yritykset valmistautumassa pandemian jälkeiseen aikaan 16.3.2021 07:00:00 EET | Tiedote

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan kotitalouksien luotonkysyntä on alkuvuoden 2021 aikana ollut vilkasta. Myös pankinjohtajien odotukset lähikuukausien lainanottohalukkuudesta ovat hyvät. Yritysten luotonkysyntä oli alkuvuonna edelleen heikkoa mutta alavireisyys on kuitenkin vähenemässä. Kevään luotonkysyntää koskevien odotusten tarkastelussa on otettava huomioon, että vertailuajankohtana keväällä 2020 kysyntä hiljeni voimakkaasti koronapandemian puhjettua. Barometrikysely I/2021 tehtiin pankinjohtajille helmi-maaliskuun vaihteessa.