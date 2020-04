Miten poikkeusaika näkyy perheiden hyvinvoinnissa? – Kansainvälinen tutkimus käynnistyy

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa käynnistyy tutkimus vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijöistä covid-19-kriisin poikkeusaikana. Osallistujia tutkimukseen etsitään ympäri Suomea verkkokyselyn avulla.

Miten covid-19-poikkeusaika näkyy perheiden elämässä ja hyvinvoinnissa? Minkälaisia erilaisia kuormitustekijöitä ja toisaalta selviytymiskeinoja perheillä on? Missä määrin näissä on kulttuurien välisiä eroja? Miten vanhemmat poikkeusaikana toimivat lastensa kanssa, miten vanhemmat kokevat poikkeusajan vaikuttaneen hyvinvointiinsa tai uupumukseensa ja minkälaisille tukimuodoille perheissä koetaan olevan tarvetta? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään tutkimuksessa vastauksia.

Tutkimus on osa Belgian Louvainin yliopiston vuonna 2018 käynnistämää International Investigation of Parental Burnout (IIPB) -tutkimushanketta ja Jyväskylän yliopistossa samaan aikaan käynnistettyä Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -tutkimusta. Mukana hankkeessa on useita maita ympäri maailmaa.

Aineistonkeruu Suomessa toteutetaan tämän kevään aikana. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua tutkimukseen sosiaalisessa mediassa levitettävän kyselylinkin kautta. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

– Toivomme tutkimukseen mahdollisimman paljon eri-ikäisten lasten ja nuorten vanhempia ja eri elämäntilanteissa olevia perheitä ympäri Suomea, professori Kaisa Aunola kertoo. – Kokonaiskuvan saamiseksi perheiden tilanteesta covid-19-kriisin keskellä olisi tärkeää, että myös isät osallistuvat, tutkijatohtori Matilda Sorkkila muistuttaa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mietittäessä keinoja lapsiperheiden tukemiseksi sekä tuen kohdentamista Suomessa covid-19-kriisin poikkeusaikana, sekä myös sen jälkeen.

Kansainvälistä hanketta koordinoivat Hollannin Tilburgin yliopiston professori Hedwig van Bakel ja tutkijatohtori Ruby Hall. Suomen osalta tutkimuksen toteuttavat Jyväskylän yliopiston psykologian professori Kaisa Aunola ja tutkija Matilda Sorkkila.

Lisätietoja:

Kaisa Aunola, kehityspsykologian professori, psykologian laitos

email: kaisa.aunola@jyu.fi

puh. 040-8053481

Matilda Sorkkila,tutkijatohtori, psykologian laitos

email: matilda.sorkkila@jyu.fi, puh.040-8054709

Linkki verkkokyselyyn: https://r.jyu.fi/CXa

Linkki Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät tutkimushankkeen sivuille:

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/voiku