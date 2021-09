Mittavan omaisuuden kansainvälisenä asekauppiaana kerryttäneen Shlomo Zabludowiczin tarina kansien välissä

Jaa

"Shlomo Zabludowicz – Holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi" kertoo, millainen on ollut matka keskitysleiriltä yhdeksi Suomen rikkaimmista ihmisistä.

Tänään ilmestynyt Shlomo Zabludowicz – Holokaustin kauhuista salaperäiseksi suomalaismiljardööriksi vie lukijan aikamatkalle ihmiskunnan historian synkimpien alhojen kautta kylmän sodan poliittisiin ja kaupallisiin kiemuroihin.



Szlama ”Shlomo” Zalman Zabłudowicz (1916–1994) syntyi Puolan Lodzissa juutalaisperheeseen, jonka isä oli rabbi. Hän selvisi ainoana perheestään niin Litzmannstadtin geton kuin työ- ja keskitysleirin kauhuista. Toisen maailmansodan jälkeen hän päätyi Suomeen, käveli Tampellan herrojen puheille ja alkoi viedä perinteikkään tamperelaisen teollisuuslaitoksen laadukkaiksi tunnettuja kranaatinheittimiä ja tykkejä Israelin kautta ympäri maailmaa.



Mittavan omaisuuden kansainvälisenä asekauppiaana kerryttänyt Zabludowicz on vältellyt julkisuutta, ja hänen elämästään on tiedetty varsin vähän. Matti Mörttisen teos on ensimmäinen tästä mystisestä ja monikielisestä, keskitysleiriltä Suomeen päätyneestä maailmankansalaisesta kirjoitettu kirja.



Kirjan kirjoittaja Matti Mörttinen on yli 40 vuotta toimittajana työskennellyt pirkanmaalainen tietokirjailija. Viimeisimmät elämäkertateoksensa Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra (2018) ja Antti Rinne – Koko tarina (2019) hän kirjoitti yhdessä Lauri Nurmen kanssa. Mörttinen palkittiin journalistiurallaan kaksi kertaa Aamulehden vuoden toimittajana.





