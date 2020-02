MLL avaa digitaalisen Nuorisoneuvolan vanhemmille – murrosikäisten vanhemmat tarvitsevat enemmän tukea

Täikammasta ja hammasharjasta lapsikuolleisuuden vähentämiseen – Näin 100 vuotta täyttävä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on muokannut suomalaista yhteiskuntaa 22.1.2020 07:02:00 EET | Tiedote

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on lähes kaikille suomalaisille tuttu. Harva kuitenkaan tietää, kuinka konkreettisesti MLL on ollut muovaamassa asioita, joita pidämme arjessamme tänä päivänä itsestäänselvyyksinä. Esimerkiksi elämä monessa lapsiperheessä voisi näyttää erilaiselta, jos MLL ei olisi tuonut 1920-luvulla täikampaa Suomeen. ”Ennen täiden hävittäminen oli huomattavasti hankalampaa ja monet vaan hyväksyivät ne kiusana, josta ei pääse eroon. MLL:n tuoma täikampa osoittautui kuitenkin halvaksi ja tehokkaaksi keinoksi ongelman ratkaisuun. MLL toi Suomeen tuolloin myös hammasharjoja ja oli kehittämässä hammashoitoa koko Suomessa”, kertoo MLL:n historiantutkija Eeva Kotioja. Lapsikuolleisuuden vastainen työ Tänä vuonna 100 vuotta täyttävä Mannerheimin Lastensuojeluliitto oli heti perustamisestaan saakka merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen vaikutus näkyi nopeasti. ”MLL:n merkitys Suomelle on suuri ja liitto on tehnyt tilastollisestikin merkittävää työtä lapsikuol