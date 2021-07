MLL lanseeraa syksyllä uuden hyväntekeväisyystempauksen – Kampanjan lähettiläänä Koko Suomi leipoo -kilpailun voittaja Mari Pihlajamäki

Jaa

Leipomalla voi tehdä hyvää: itselle, perheelle ja nyt myös ihan kaikille lapsille. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lanseeraa lokakuussa Auta leipomalla -päivän, jossa haastetaan koulut ja päiväkodit leipomaan herkkuja ja myymään niitä MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin hyväksi.

"Lasten ja nuorten puhelin ja chat on avoinna vuoden jokaisena päivänä ja meille voi ottaa ilmaiseksi yhteyttä jokainen lapsi tai nuori. Syy voi olla aivan mikä tahansa, yhtä hyvin huoli tai murhe kuin iloinen asia, jonka haluaa jakaa luotettavan aikuisen kanssa. Me haluamme pitää kynnyksen mahdollisimman matalana. Lapsen ei tarvitse miettiä onko syy yhteydenottoon tarpeeksi tärkeä", kertoo Marie Rautava, MLL:n ohjelmajohtaja.

Ensimmäistä Auta leipomalla päivää vietetään Suomessa 7.10.2021. Tähän mennessä tempaukseen on ilmoittautunut jo lähes 150 koululuokkaa ja päiväkotiryhmää. Tempaus on saanut alkunsa Tanskasta, jossa se vähitellen kasvanut maan suurimmaksi tapahtumaksi. Myös Ruotsissa vietetään Auta leipomalla -päivää, joka tukee paikallista Lasten ja nuorten puhelinta.

Tempauksen kumppanina toimii Sunnuntai. Jokainen osallistuva koulu tai päiväkoti saakin käyttöönsä pienen leivontapakkauksen.

”Leipomalla lapset oppivat myös yhteisvastuuta. Jokainen voi tarvita apua ja tukea joskus ja me yhdessä voimme auttaa. Esimerkiksi osallistumalla tempaukseen, jossa kerätyillä varoilla pidetään auki kaikille lapsille ja nuorille avointa ja ilmaista puhelin- ja chatpalvelua”, toteaa Rautava.

Mari Pihlajamäki kannustaa rentoon yhdessäoloon leipomisen parissa

Tempauksen lähettilääksi on lähtenyt tämän vuoden Koko Suomi leipoo -kilpailun voittaja Mari Pihlajamäki.

”Leipominen on siitä kiva laji, että siinä pääsee toteuttamaan itseään ja se ei ole niin justiinsa. Vaikka ei onnistuisi ihan täydellisesti, niin itse tehtyjen herkkujen maistaminen palkitsee aina. Pientenkin lasten on helppo tulla mukaan leivontaan, sekoittelemaan taikinoita”, Mari kommentoi.

Yhdessä leipominen on hauskaa ja kun samalla ollaan hyvän asian äärellä, niin nyt jos koskaan kannattaa innostua mukaan, Mari ajattelee.

Jos jauhopeukaloa alkoi kutittaa, leivonnan voi aloittaa vaikka heti. Mari suunnitteli Auta leipomalla -tempaukselle kesäiset mansikkamuffinssit, jotka onnistuvat valmiista jauhoseoksesta vain neste ja mansikat lisäämällä.

”Kehittelin reseptin juhannuksen aikaan ja koko perhe pääsi testaamaan muffinsseja. On herkullisia! Erityisesti jäätelön kanssa”, Mari vinkkaa.

40-vuotias palvelu saa kiitosta lapsilta ja nuorilta

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin on 1980 perustettu maksuton ja valtakunnallinen palvelu, joka on aikojen muuttuessa saanut rinnalleen sekä chat- että nettikirjepalvelun. Viime vuonna yhteydenottoja oli 15 000 ja lapsia ja nuoria eniten puhuttavat aiheet olivat yksinäisyys, seksuaalisuus ja psyykkinen terveys.

Palvelussa lapsia ja nuoria kohtaavat koulutetut vapaaehtoiset, joilla on aina tukenaan MLL:n ammattilainen. Palvelun numero on yleiseurooppalainen lasten auttavien puhelinten numero, joka on yhteinen kaikissa Euroopan maissa.

Viime vuonna kerätyistä 342 palautteesta 89% oli positiivisia. Palvelu saa lapsilta ja nuorilta kiitosta kiireettömyydestä ja siitä, että päivystäjät suhtautuvat kaikenlaisiin huoliin ja tunteisiin arvostaen.

”Tää oli eka kerta, kun puhuin aikuiselle tästä asiasta. Oon tosi iloinen ja helpottunut.”

”Kiitos ihan tosi paljon, kun olit siellä. Sä olit eka, joka kuuntelee ihan oikeasti hyvin <3.”

Lisätiedot:

Auta leipomalla -hyväntekeväisyystempauksen verkkosivut ja ilmoittautuminen osoitteessa: www.autaleipomalla.fi

Yhteydenotot:

Maria Gnosspelius, viestintäpäällikkö MLL p. 050 325 6126 maria.gnosspelius@mll.fi /tavoitettavissa 9.7. saakka.

Mari Pihlajamäki, tempauksen lähettiläs, mari.pihlajamaki@hotmail.com /tavoitettavissa 9.7. saakka.

Marin helpot mansikkamuffinssit

10-12 kpl isoja muffinseja

1 pussi Sunnuntai Kakku- ja Muffinssimix

1 dl Sunnuntai Juokseva Rypsiöljyvalmiste

0,5 dl sitruunan mehu

1 dl vesi

2 dl tuoreet mansikat

Tarjoiluun:

vaniljajäätelöä, tuoreita mansikoita