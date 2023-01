MLL-paneeli Educa 2023 - Tukioppilastoiminta ottaa koko koulun mukaan kiusaamisen ehkäisyyn

Koulukiusaaminen on pitkään vähentynyt, mutta viimeisimmän kouluterveyskyselyn tulokset antoivat viitteitä siitä, että myönteinen kehitys on hiipumassa. Vuonna 2021 lähes yhtä suuri osuus 8.-9.-luokkalaisista tytöistä ja pojista, 6%, oli kokenut kiusaamista viikoittain. Samalla yksinäisyys on kasvanut nuorten keskuudessa.

- Kouluilla on käytössään loistava toimintamalli, jonka avulla ottaa nuoret mukaan. Nyt se pitää vain entistä vahvemmin suunnata ehkäisemään kiusaamista, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, toteaa MLL:n kouluyhteistyön ja digitaalisen nuorisotyön päällikkö Paula Aalto.

Oppilailla merkittävä rooli

Vuosittain 11 000 oppilasta toimii kouluissa tukioppilaina lisäten kouluhyvinvointia. Tukioppilaat saavat työhönsä koulutuksen, he ryhmäyttävät uusia oppilaita, järjestävät tapahtumia ja tempauksia, jotka lisäävät oppilaiden välistä vuorovaikutusta. He pyrkivät luomaan hyvää me-henkeä ja parantamaan koulun ilmapiiriä.

- Vaikka kiusaamistapausten selvittäminen on aina aikuisten vastuulla, tukioppilailla voi olla merkittävä rooli kiusaamisen huomaamisessa, siihen puuttumisessa ja kiusaamista kokeneen tukemisessa. Jopa 40 % MLL:n hyvinvointikyselyyn vastanneista, kiusaamista kokeneista oppilaista kertoo, että koulun aikuiset eivät tiedä asiasta, toteaa kouluyhteistyön suunnittelija Anna-Kaisa Hiedanniemi.

- Tärkeää tukioppilastoiminnassa, kuten muussakin MLL:n toiminnassa on se, että se on ennaltaehkäisevää ja siinä kuuluu lasten ja nuorten oma ääni. Tavoitteena, että lapset ja nuoret eivät edes joutuisi kokemaan kiusaamista tai yksinäisyyttä, summaa Paula Aalto.

Tervetuloa Educaan kuulemaan lauantaina 28.1.2023 klo 13 – 14 MLL:n paneelia ”Että kaikilla olis koulussa hyvä olla”. Paneelissa kouluyhteisön edustajat rehtorista tukioppilaisiin ovat keskustelemassa, miten tukioppilastoiminnan avulla voidaan ehkäistä kiusaamista, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Paneelin jälkeen on mahdollista haastatella panelisteja sekä MLL:n tukioppilastoiminnasta vastaavia.

