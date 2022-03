MLL: Tarve maahanmuuttajaäitien ystäville kasvanut – ystävä tärkeä kotoutumisen kannalta

- Monelle ystävän löytyminen on ollut ensimmäinen asia, joka on tuonut eräänlaista normaaliutta, pysyvyyttä ja keveyttä elämäntilanteeseen, jota muuten määrittelevät suuret muutokset ja vaativa sopeutumisprosessi, kertoo Heidi Karvonen, MLL:n Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Ystäväpyyntöjä on tullut alkuvuonna Mannerheimin Lastensuojeluliitolle paljon; Kaakkois-Suomessa jopa kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen ja useassa piirissä jonossa on kymmeniä äitejä. Tällä hetkellä noin 14 000 ihmistä on hakenut tilapäistä suojelua Suomesta Ukrainan sodan vuoksi, ja määrän odotetaan kasvavan. Myös pandemia-aika rajoituksineen on lisännyt maahanmuuttajaäitien ystävätarvetta, mikä kuuluu nyt MLL:n vapaaehtoistoiminnassa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kampanjoi somekanavissaan 4.4.2022 lähtien löytääkseen satoja uusia vapaaehtoisia naisia Ystäväksi maahanmuuttajaäidille.

- Uuteen maahaan saapuneen äidin voi olla vaikea sopeutua itselle vieraiseen yhteiskuntaan. MLL:n vapaaehtoiset tukevat kotoutumista, kielen oppimista sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin tutustumista arkisen tekemisen kautta. Ystäväkoulutukseen voi ilmoittautua lähes koko maassa, kertoo MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtaja Tapani Tulkki.

MLL:ssä toimi vuonna 2021 963 maahanmuuttajaäidin ystävää ja 26 000 vapaaehtoista. MLL:n vapaaehtoistoiminta sisältää aina koulutuksen tehtävään ja ammatillisen tuen vapaaehtoisena toimittaessa.

Kampanjakasvot Amele ja Maria: myös lapset saivat toisistaan ystävän

Kampanjalle kasvonsa antaneet Etiopiasta tullut Amele ja suomalainen Maria ovat olleet mukana toiminnassa vuodesta 2018 lähtien. Ensimmäisen vuoden he tapasivat MLL:n tukemana, minkä jälkeen ystävyys on jatkunut.

-Yksi mieleenpainuvimmista hetkistä oli, kun Amelen äiti oli käymässä Suomessa. Tapasimme kesällä leikkipuistossa yhdessä lasten, Amelen äidin ja pikkuveljen kanssa. Leikkipuistoon tulivat myös omat vanhempani. Vaikka yhteistä kieltä ei ollutkaan, äitiemme tapaaminen oli sydäntä lämmittävä. Ystävätoiminnan vaikutus on tässä tapauksessa ulottunut siis myös Suomen rajojen ulkopuolelle, yli sukupolvien, kertoo Maria.

Amele on syntynyt ja kasvanut Etiopiassa. Hän muutti Suomeen kuusi vuotta sitten. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta on antanut molempien elämään paljon; he ovat saaneet tutustua uuteen kulttuuriin ja uusiin ihmisiin ystävätoiminnan kautta sekä viettää mukavia hetkiä yhdessä. Myös lapset ovat saaneet toisistaan ystävän. Ystävykset tapaavat käydä yhdessä kahvilla ja kaupoilla sekä kyläillä toistensa luona, lasten syntymäpäiväjuhlia unohtamatta.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Minä välitän -kampanjan tarkoitus on viestiä toisesta välittämisen tärkeydestä sekä siitä syntyvän yhdessäolon ja ilon merkityksestä arjessa. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua osoitteessa minävälitän.fi.

Erilaisten kriisien järisyttäessä koko maailmaa myös maahanmuuttajaäitien tarve ystävälle on lisääntynyt entisestään. Vuonna 2020 toteutetussa MLL:n vapaaehtoistoiminnan kyselyssä kysyttiin, miksi vastaaja toimii MLL:ssa. Vastaajista 81 prosenttia kertoi haluavansa tehdä jotain merkityksellistä tai auttaa.