MLL täyttää 100 vuotta 4.10 ja jatkaa pandemiatilanteen vuoksi juhlavuotta myös ensi vuonna

Sunnuntaina 4.10 tulee kuluneeksi 100 vuotta Mannerheimin Lastensuojeluliiton perustamisesta.

Juhlapäivän kunniaksi liitto tarjoaa yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa lapsiperheille iloisen lastenmusiikkikonsertin 4.10 klo 16.00. Konsertissa esiintyy lastenmusiikkiyhtye, Mirkka ja Luis, jotka voittivat lastenmusiikin Jellonagaalassa vuoden tulokkaan tittelin vuonna 2019. Koronapandemian vuoksi konsertti kuullaan ja nähdään verkossa, Konserttikeskuksen Youtube-kanavalla.

"MLL syntyi aikanaan, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus hyvään lapsuuteen. Sadassa vuodessa on tapahtunut hienoa kehitystä, vaikka tehtävääkin on. MLL:n syntymäpäivä on hyvä syy heittäytyä hetken hauskanpitoon lasten kanssa kivan musiikin tahdissa. Lapsista kaikkein hauskinta on yleensä se, että aikuinen heittäytyy mukaan leikkiin ja antaa aikaansa", sanoo MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa.

Koko Suomen lastenjuhlat siirtyvät

MLL:n yli 500 paikallista yhdistystä kattavat lähes kaikki Manner-Suomen kunnat. Yhdistyksissä on jo runsaan vuoden ajan suunniteltu kaikille lapsille ja perheille avoimia Koko Suomen lastenjuhlia syntymäpäiväksi. Nämä sadat juhlat siirtyvät nyt vuodella ja samalla MLL:n juhlavuosi jatkuu myös ensi vuoden ajan. MLL:n juhlinta huipentuu siis 3.10.2021, jolloin lapset ja perheet on kutsuttu ympäri Suomea järjestettäviin juhliin.

Historiantutkija Eeva Kotioja on viettänyt kaksi vuotta tutkien liiton arkistoja ja haastatellen ihmisiä. Kirja Hyvän lapsuuden rakentajat, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 1920–2020 on ilmestynyt Siltalan kustantamana tänä syksyllä.

"Satavuotishistoria oli saatava kansiin, koska se on suuri tarina ihmisistä jotka tarttuivat toimeen lapsen ja lapsuuden puolesta voimiaan säästämättä vaikeissakin olosuhteissa", toteaa Kalliomaa.

MLL:n historiaan voi tutustua myös tuoreella historiasivustolla, jossa lapsuuden historiaa voi tarkastella vaikkapa syöttämällä sivustolle synnyinvuotensa. Ajankuvaa täydentävät valistusaineistot ja valokuvat.

Kuopiolainen Tira Jewellery on suunnitellut MLL:lle juhlavuoden korun. Korun inspiraatiota on haettu lasten tuottamista juhlapäivä-aiheisista piirroksista. Tira Jewelleryn tekemä koruteos luovutetaan MLL:n keskusjärjestölle keskiviikkona 7.10. ja kotimaassa valmistetun korun kuluttajamyynti alkaa samalla. Korun myynnistä tuetaan MLL:n työtä.

MLL:n historiasivusto: www.mll.fi/historia

Tiedote historiateoksesta "Hyvän lapsuuden rakentajat"

Lisätietoa juhlavuodesta: www.mll.fi/100

Mirkka ja Luis -lastenmusiikkiyhtyeen konsertti 4.10. klo 16 Konserttikeskuksen Youtube-kanavalla

Muistamiset toivotaan osoitettavan MLL:n juhlavuoden keräykseen lahjoita.mll.fi/mll100 tai mll.fi/yrityslahja

