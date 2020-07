Mobiilidatan toimivuuden mahdollistava Tiivi Connect -antennilasi on valittu kolmeen energiatehokkaaseen asuntomessutaloon

Tiivin ikkunamallisto on syntynyt pitkän kokemuksen ja tuotekehityksen tuloksena ja Tiivi-ikkunat ovatkin olleet osa suomalaisia koteja jo 40 vuoden ajan. Kaikkien tuotteidemme korkea laatu kumpuaa Pohjois-Pohjanmaan perinteikkäästä ja arvostetusta käsityöläisyydestä. Kotimaiset Tiivi-ikkunat valmistetaan tehtaallamme Haapajärvellä.

Tiivi on osa Pihla Group Oy:tä, joka on tunnettu Pihla-, Tiivi- ja PihlaPRO-ikkunoista ja -ovista. Yhtiöllä on tehtaat Ruovedellä, Haapajärvellä, Kannuksessa, Kuusamossa, Pudasjärvellä ja Joutsassa. Pihla Groupin omistaa Inwido AB, jonka tuotemerkkejä Suomessa ovat myös Klas1, Profin, Sydänpuu ja Lämpölux