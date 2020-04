Mobiilisovellus koronatilanteen seurantaan julkaistu 14 kielelle – ilmoita oletko terve vai sairas

Suomalaistiimin rakentama kansainvälinen koronavirusinfektioiden toipumispolkua ja levinneisyyttä seuraava verkko- ja mobiilisovellus Fevermap on julkaistu. Se vastaa Suomessa THL:n terveysturvallisuusjohtajan peräänkuuluttamaan tarpeeseen tietoja keräävästä sovelluksesta, jossa raportit näkyisivät kartalla. Parikymmentä IT- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista yli 12 eri maasta osallistui kehittämistyöhön ja sovellus on parhaillaan saatavilla 14 kielellä. Lisää kielikäännöksiä on jo kehitteillä. Fevermap neuvottelee parhaillaan yhteistyöstä sekä suomalaisten että ulkomaalaisten viranomaisten ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Nyt kuka tahansa voi osallistua koronavirusinfektioiden levinneisyyttä koskevan reaaliaikaisen datan keräämiseen ja seuraamiseen. Tieto omasta terveenä pysymisestä tai virusinfektiolle tyypillisestä oirehdinnasta jätetään Fevermap-sovelluksen avulla anonyymisti päivittäin. Idea helposta, käyttäjäystävällisestä ja skaalautuvasta sovelluksesta oli jo syntyessään suosittu. Parissa päivässä idean kehittymisestä sähköpostilistalle oli rekisteröitynyt 400 ihmistä. Ennen 31.3. tapahtunutta julkaisua jo yli 1000 ihmistä oli ilmoittautunut odottamaan sovelluksen saatavuutta.

Vapaaehtoisten panoksella raakaversio Fevermapista kehittyi vain 48 tunnissa. Sovelluksen saatavuudesta tiedotettiin yleisölle pari viikkoa myöhemmin 1.4., jolloin uudet käyttäjät aktivoituivat välittömästi tiedottamaan terveystilanteestaan. Kehittämistiimi ennustaa, että ensimmäisen julkaisun jälkeisen viikon jälkeen tulee jo olemaan kattavaa aluekohtaista dataa infektioiden levinneisyydestä. Hanke on alusta asti ollut avoin kontribuutioille ja kehittämistiimi jatkaa julkaisunkin jälkeen sovelluksen hiomista käyttäjiä parhaiten palvelevaan muotoon, huomioiden jatkuvasti lisääntyvän informaation viruksen käyttäytymisestä. Sovellus halutaan jatkossakin pitää niin helppokäyttöisenä, että päivittäinen käyttö pysyy motivoivana ja senioritkin voivat oppia käyttämään sovellusta helposti.

Fevermap korostaa kuumeen merkitystä oiretiedon keruussa, sillä kuume on selvä indikaattori infektiosta. Joissain maissa käytetäänkin rutiininomaista kuumeseulontaa viitteenä karanteenin tai koronavirustestien tarpeesta. Fevermapilla käyttäjät voivat seurata alueensa sairastajien määrää ja paranemisvauhtia. Käyttö on yksinkertaista: käyttäjät mittaavat kuumeensa päivittäin ja käyttävät muutaman sekuntin oiretietojen anonyymiin tallennukseen. Terveille ja kuumemittarittomille käyttäjille on tarjottu tilanteeseen sopivat pikavalinnat. Sovellus kerää viranomaisille sairastamista koskevaa puuttuvaa statistista tietoa kuluttamatta julkisia varoja.

”Asiantuntija-arvioiden mukaan Koronavirustartuntoja on 30-40 kertaa enemmän kuin mitä viralliset testiluvut kertovat,” sanoo projektin käynnistänyt, IT -yrityksensä toimitusjohtajana työskentelevä Otto Kekäläinen. ”Fevermapilla pyrimme auttamaan viranomaisia saamaan todellisen tilannekuvan siitä, kuinka suuri osa sairastuneista on tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella.”

Viranomaisten lisäksi käyttäjät hyötyvät, sillä sairastajat voivat pitää oireistaan kirjaa ja terveille sovellus mahdollistaa riskialueilla liikkumiseen varautumisen. Käyttäjä voi pian myös tilata päivittäisen tiedotteen alueensa sairastamistilanteesta. Sovellus ei kuitenkaan ole tarkoitettu turvallisten alueiden määrittelemiseen, sillä pandemian aikana mikään sovellus ei voi arvioida alueen viruksettomuutta.

Fevermap erottuu muista panostamalla käyttäjäystävällisyyteen. Avoimen datan ja lähdekoodin sovellus on käyttäjien luoma ja siksi suunniteltu yksinkertaiseksi, sitouttavaksi ja läpinäkyväksi. Kuka tahansa voi jatkossakin vaikuttaa sovelluksen kehittämiseen palautteellaan tai liittymällä projektiin Gitlabissa. Käyttäjälle sovellus tarjoaa jatkuvan pääsyn omaan oirehistoriaansa, joten tiedot löytyvät helposti lääkäriäkin varten. Fevermap on heti valmis kansainväliseen käyttöön. Se on jo käännetty joillekin harvinaisemmillekin kielille, esimerkiksi Irlannin iiriksi.

Sovelluksen suunnittelussa on myös huomioitu Suomen sitoutuminen mielenterveyshyvinvoinnin parantamiseen. Tietoa kerätään vain kaupunginosan tarkkuudella, mikä takaa, ettei naapurien tai lähistöllä kulkevien oirestatuksesta voi saada vihjeitä. Tämä ehkäisee koteihinsa eristäytyneiden ihmisten ahdistuksen turhaa lisääntymistä ja pitää sairaat käyttäjät turvassa pelästyneiden ihmisten reaktioilta.

Fevermap kehittyi Hack the Crisis Finland -kilpailussa, jossa Fevermapia lähdettiin järjestäjienkin toimesta viemään eteenpäin voittajien ja noin kymmenen muun projektin muassa. Idea sovelluksesta oli syntynyt koodauskonkareiden Otto Kekäläisen sekä Matias Huhdan Twitter-keskustelusta. Oman IT -alan yrityksen johdossa työskentelevällä Huhtalla oli jo Helsingin Sanomien alueelliseen infektiolaskuriin perustuva tiedotusnettisivu.

Fevermapin ydinporukkaan kuuluu Kekäläisen ja Huhdan lisäksi UX-suunnittelija Olli Savisaari sekä terveydenhuoltosektorilla hallinnossa työskentelevä Tuuli Elonen. Tiimijäsenet löysivät toisensa työskentelyalusta Slackista, jota käytettiin Gitlabin ohella projektin toteuttamiseen kokonaan etänä. Työskentelyalustojen etuna oli läpinäkyvyys sekä tiedon tallentuminen helposti tarkistettavaan muotoon, joka mahdollistaa avustajien jatkuvan osallistumisen.



Sovellus on tällä hetkellä saatavilla hankkeen kotisivujen kautta (fevermap.net) ja levitystä aiotaan tulevina viikkoina laajentaa muillekin kanaville. Fevermap ottaa yhä kehittämiseen liittyvää apua vastaan.