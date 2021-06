MobilePay yhdistyy norjalaisen Vippsin ja suomalaisen Pivon kanssa

Danske Bank on sopinut Vippsin omistavan pankkikonsortion ja suomalaisen OP:n kanssa kolmen mobiilimaksamisen palvelun, MobilePayn, Vippsin ja Pivon yhdistymisestä. Tavoitteena on luoda Euroopan paras ja kattavin digitaalinen lompakko. Uusi yhtiö on 11 miljoonalla käyttäjällään ja yli 300 000 kaupalla ja verkkokaupalla yksi Euroopan suurimmista pankkiomisteisista mobiilimaksamisen palveluntarjoajista.

Osapuolet haluavat yhdistää voimansa vahvistaakseen tuotekehitystä ja innovaatiokykyä entisestään, ja tarjotakseen markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen maksuratkaisuissa – antaen samalla niin henkilö- kuin yritysasiakkaille pääsyn nykyisten ratkaisujensa parhaisiin ominaisuuksiin. Osapuolet haluavat lisäksi investoida merkittäväsi viime vuosina voimakkaasti kasvaneeseen verkkokauppaan, ja varmistaa käyttäjilleen pääsyn rajat ylittäviin mobiilimaksuihin. “MobilePay on ollut fantastinen menestys. Olemme Danske Bankissa ylpeitä, että olemme kehittäneet MobilePayn, joka on maksuton, käyttäjäystävällinen ja innovatiivinen ratkaisu käyttäjillemme ja vaivaton maksuratkaisu yrityksille. Globaali kilpailu mobiilimaksamisessa on kuitenkin kovaa. Jotta voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme houkuttelevimmat ratkaisut, MobilePayn täytyy olla mahdollisimman vahva - ja siksi MobilePayn täytyy olla osa jotakin isompaa. Mikään kumppanuus ei voisi olla parempi kuin norjalainen Vipps, joka sopii täydellisesti MobilePaylle. On myös hieno vahvuus, että Suomen suurin pankki, OP, on mukana yhdistymisessä. Olemme ylpeitä voidessamme olla mukana luomassa uutta, tulevaisuuteen suuntautunutta fintech-liiketoimintaa Pohjoismaihin, joka on mobiilimaksamisen yleistymisessä maailmanlaajuisesti edelläkävijäalue. Danske Bank tulee olemaan uuden yrityksen sitoutunut omistaja”, sanoo Danske Bankin henkilö- ja yritysasiakkaista vastaava johtaja Glenn Söderholm. Yhdistymisen odotetaan tuovan Danske Bankille kertaluonteisen erän, joka on kooltaan 400-500 miljoonaa Tanskan kruunua. Yhdistyminen vaatii hyväksymisen viranomaisilta mukaan lukien Euroopan komissiolta. Hyväksyntää odotetaan vuoden 2021 toiselle puoliskolla tai vuoden 2022 alkupuolella. Tämän takia kertaluontoinen erä ei vaikuta Danske Bankin näkymiin vuodelle. Vippsin omistajapankit tulevat omistamaan uudesta yhtiöstä 65 prosenttia, Danske Bank 25 prosenttia ja OP 10 prosenttia. Norjalaisten omistusosuuden perusteena on se, että Vippsin omistajapankit kattavat lähes koko Norjan pankkitoimialan. Brändit ja jaettu alusta MobilePay jatkaa brändinä nykyisillä markkinoillaan.Suurin osa MobilePayta käyttävistä henkilöasiakkaista ja yrityksistä ei siten koe muutoksia, mutta he tulevat saamaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja käyttöönsä entistäkin nopeammalla tahdilla. “Tuomalla tunnetut brändit saman yhtiön omistukseen vahvistamme asemaamme markkinalla, ja varmistamme, että meillä on nopean kasvun jatkamiseen tarvittava skaala. Samaan aikaan haluamme viestiä muille pankeille ja alustoille, että olemme avoimia vuoropuhelulle. Meille on erityisen tärkeää, että MobilePayn läheinen yhteistyö muiden tanskalaisten pankkien kanssa voi jatkua. Muiden pankkien mahdollinen osallistuminen tukee tavoitettamme luoda vahva eurooppalainen toimija maksamisen alueelle”, sanoo MobilePayn toimitusjohtaja ja tulevan yhtiön johtoryhmän jäsen Claus Bunkenborg. Yhdistynyt yhtiö tulee rakentamaan yhteisen teknologia-alustan Vipsin alustan pohjalle, joka on pankeista riippumaton ja toimii pilvessä.Yhteinen teknologia-alusta ja vahvemmat kehityskyvykkyydet mahdollistavat uusien korkealuokkaisten tuotteiden ja ratkaisujen tuomisen entistä nopeammin ja helpommin sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Organisaatio, johto ja työntekijät Uuden yhtiön nimi tulee olemaan Vipps AS, sen kotipaikka tulee olemaan Oslo ja se tulee olemaan Norjan viranomaisten valvonnassa. Vippsin nykyisestä toimitusjohtajasta Rune Garborgista tulee yhdistyneen yhtiön toimitusjohtaja, ja MobilePayn toimitusjohtajasta Claus Bunkenborgista tulee uuden yhtiön johtoryhmän jäsen. Vippsin hallituksen puheenjohtajasta, Norjan suurimman pankin DNB:n toimitusjohtajasta Kjerstin Braathenista tulee uuden yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Danske Bank ja OP nimittävät uuteen yhtiöön hallituksen jäseniä omistusosuuksiaan vastaavassa suhteessa. Vippsin, MobilePayn ja Pivon yhdistyminen ei johda henkilöstövähennyksiin. Yhteisen alustan tuomat synergiat on tarkoitus investoida vahvistettuihin kehityskyvykkyyksiin, jotta uusi yhtiö voi tarjota markkinan asiakasystävällisimmät maksuratkaisut. Kaikki MobilePayn toimipaikat Suomessa (Helsinki), Tanskassa (Kööpenhaminan ja Brabrand) sekä Liettuassa (Vilna) jatkavat osana uutta organisaatiota. Lehdistötilaisuus kello 12 tänään Tänään kello 12 osapuolet osallistuvat virtuaaliseen lehdistötilaisuuteen. Claus Bunkenborg edustaa Danske Bankia ja MobilePayta. Tässä linkki lehdistötilaisuuteen: https://ctnor.live/pending-30-06-2021-pressconference/

