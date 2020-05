Modellerna för reservsjukhusets lokaler är klara

Kokemus koronaviruspotilaiden hoidosta karttuu – tältä näyttävät tilastot 29.4.2020 15:14:49 EEST | Tiedote

Ensimmäinen koronavirustartunta todettiin HUSissa 26.2.2020. Tämän jälkeen sairaalahoitoon on otettu 486 potilasta ja heistä 115 on hoidettu tehohoidossa. Lähes 380 koronaviruspotilasta on kotiutunut tai siirtynyt jatkohoitoon HUSista.