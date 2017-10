Moderni vapauden jumalatar on Ruotsin valtion lahja Suomelle

Suomen ja Ruotsin pääministerit Juha Sipilä ja Stefan Löfven vihkivät tänä iltana käyttöön Ruotsin lahjan Suomelle Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa.

Lahja annettiin sen johdosta, että Suomesta tuli 100 vuotta sitten itsenäinen kansakunta. Kyseessä on pronssinen vapauden jumalatar, joka on asennettu ilmaan neljän metrin korkeuteen vettä suihkuavan suihkukaivon kera. Taideteoksen nimi on Free Fall ja sen on luonut ruotsalainen taiteilija Anna Uddenberg.



”Anna Uddenberg uudistaa monumentaalista pronssikuvanveistoa genrenä. Hän lähestyy vanhaa veistosperinnettä täysin uudella tavalla muotoilemalla todella voimakkaan naisen”, sanoo Peter Hagdahl, Ruotsin valtion taideneuvoston kuraattori ja projektijohtaja.

Anna Uddenbergin lähtökohtana on ollut nainen, joka liikkuu suihkulaudalla. Veistos säteilee ekstaattisia tunteita, jotka liittyvät läheisesti nykypäivän elämyskulttuuriin.

”Olen ollut kauan kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu, kun elämyksistä tulee tuotteita ja päinvastoin. Suihkulautailu on aktiviteetti, joka asettaa näyttämölle nykyajan käsitykset siitä, miltä tulevaisuus näyttää. Samalla se vie ajatukset sellaisiin käsitteisiin kuin vapaus, turvallisuus ja tekniikka,” sanoo taiteilija Anna Uddenberg.

Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman on todella kiitollinen ja iloinen siitä, että taideteos asetetaan Hanasaareen.

”Anna Uddenberg on fantastinen taiteilija – yllättävä, mielenkiintoinen ja rohkea – ja todistaa sen jälleen Free Fall -teoksellaan. Olemme ylpeitä siitä, että saamme hänen taideteoksensa tänne Hanasaareen ja toivotamme kaikki tervetulleiksi katsomaan sitä omin silmin”, sanoo Gunvor Kronman.

Puheenvuorossaan Hanasaaressa Ruotsin pääministeri nosti esiin Ruotsin ja Suomen ainutlaatuisen suhteen.

”Olemme läheisiä useimmilla alueilla. Elinkeinoelämä on yhteen nivoutunut. Olemme toistemme tärkeimmät kaupankäyntikumppanit. Olemme viime vuosien aikana syventäneet ruotsalais-suomalaista puolustusyhteistyötä. Luomme turvallisuutta yhdessä. Toivotan tervetulleeksi toiset 100 vuotta syventynyttä ruotsalais-suomalaista yhteistyötä”, totesi pääministeri Stefan Löfven.



Anna Uddenbergin Free Fall on toinen Ruotsin kaksiosaisesta lahjasta Suomelle 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Toinen osa on nimeltään Tandem Forest Values. Kyseessä on metsäntutkimusalan tutkimusvierailuohjelma, jossa on 12 kahden vuoden tutkijanpestiä ruotsalaisille ja suomalaisille tutkijoille.

