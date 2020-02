Mökkikauden käynnistyminen heijastuu vapaa-ajan asuntojen lainojen hakemiseen – Pohjalaiset, varsinaissuomalaiset ja keskisuomalaiset aktiivisempien joukossa

POP Pankin vapaa-ajan asuntolainoja koskevan tilaston mukaan vapaa-ajan lainojen myöntäminen vilkastuu maaliskuussa. Kuumimmillaan lainakysyntä on kesä–elokuussa. Mökkielämisen ympäristöystävällisyyttä lisääville projekteille, kuten jätevesiremonteille, on oma täsmälainansa.

POP Pankin tilastot viimeiseltä kymmeneltä vuodelta osoittavat, että vapaa-ajan asuntoa varten haetaan lainaa keskimäärin reilu 46 000 euroa. Myönnettyjen mökkilainojen määrissä on jonkin verran vuotuista vaihtelua, joskin vuoden 2014 jälkeen lainojen määrä on ollut hienoisessa nousussa. Samalla laina-aika suhteessa lainan määrään on kasvanut muutamalla vuodella. Keskimäärin vapaa-ajan asuntolainan laina-aika on 12,5 vuotta. Iältään keskivertomökkilainaaja on 48 vuotta. Aktiivisemmat vapaa-ajan asuntolainaajat sijoittuvat Pohjanmaalle, Keski-Suomeen ja Varsinais-Suomeen.

– Lainasumman ja -ajan kasvu selittynee sillä, että vapaa-ajan asunnoilta toivotaan nykyisin aiempaa enemmän niin mökin koon kuin sen varustuksenkin suhteen, toteaa POP Pankin liiketoimintajohtaja Jaakko Pulli.

NIB-lainaa vastuullisiin kesämökin perusparannusprojekteihin

– Rahoituksellisesti mökkilaina rinnastuu asuntolainaan, ja mökkilainaa haetaan myös samalla tavalla kuin asuntolainaa. Jos kyse on rakennettavasta mökistä, tähän haetaan rakennuslainaa. Remonttilaina sopii mökin pienempiin parannus- ja korjaustöihin, selvittää Pulli.

– NIB-laina on POP Pankin ja Pohjoismaiden Investointipankin NIB:n yhteinen lainahanke, jonka tarkoituksena on lainoittaa erityisesti ympäristön tilaa parantavia projekteja. NIB-lainaa voi hakea esimerkiksi kesämökin jätevesiremonttia varten, muistuttaa Jaakko Pulli.

– Pankkien asuntolainalaskurilla voi alkuun hahmotella mökkilainan hakemista. Mökkilainan pituus on tilastojemme mukaan yli kaksitoista vuotta. Säästämisen ohella mökkilainaa voi turvata markkinoiden muutoksilta kokonaan tai osittain asuntolainapuolelta tutuilla tuotteilla, kuten kiinteällä korolla ja korkokatolla, POP Pankin Jaakko Pulli summaa.

