Mökkikausi ja helteet alkavat: huomioi nämä alkukesän vaarat lemmikin kanssa

Jaa

Lämpimät kelit käynnistävät usean suomalaisten mökkikauden ja kotimaassa matkustaminen ja vapaa-ajan asunnolla lomailu on suosittua. Lämpimien säiden myötä luonnossa ulkoillaan paljon kotieläinten kanssa, mutta lämpö, ulkona olo, uiminen ja grillaus tuovat mukanaan myös vaaroja lemmikeille.

“Tällä viikolla hellerajat saattavat mennä rikki ympäri Suomea ja kaikkein suurin vaara koirille ja kissoille kesällä onkin lämpö, sillä lemmikit eivät voi säädellä ruumiinlämpöään hikoilemalla samalla tavalla kuin ihmiset. Tavallisin syy lemmikin lämpöhalvaukseen on, että se on ollut suljettuna autoon tai johonkin muuhun lämpimään, suljettuun tilaan,” FirstVet-eläinklinikan vastaava eläinlääkäri Maiju Tamminen kertoo. “Lämpöhalvaus on hengenvaarallinen tila, joka aiheuttaa paljon kärsimystä ja voi johtaa vakaviin vaurioihin sisäelimissä. Varhaisia lämpöstressin oireita ovat voimakas läähättäminen, kuolaaminen ja levottomuus lemmikin etsiessä viileää paikkaa.”

“Kesällä sattuu ja tapahtuu etenkin, kun eläimet ovat usein mökkiympäristössä vapaana. Toisaalta kun eläinten kanssa ollaan koko ajan, pystyy helpommin huomaamaan varhaisiakin sairauden oireita. Eläinlääkäriin kannattaakin olla yhteydessä ajoissa, lievissäkin oireissa. Näin hoito onnistuu todennäköisemmin kotikonstein ja vältytään klinikkareissulta,” Tamminen jatkaa. “Tavallisimmat lemmikinomistajien huolenaiheet alkukesästä ovat lämpö, punkit, muiden hyönteisten pistot ja puremat, kyynpuremat ja se, kun lemmikki syö sille sopimattomia asioita”.

FirstVet listasi ajankohtaisia vaaranpaikkoja, jotka lemmikin omistajien on syytä pitää mielessä.

1. Lämpöhalvaus

Joka vuosi koiria kuolee traagisesti lämpöhalvaukseen, koska ne on jätetty yksin lämpimään autoon. Koirat voivat saada lämpöhalvauksen myös, jos niitä liikutetaan liian lämpimässä ilman mahdollisuutta viilentymiseen ja nesteytykseen. Sekä koirat että kissat ovat hyvin herkkiä lämmölle, koska ne eivät voi säädellä ruumiinlämpöään hikoilemalla samalla tavalla kuin ihmiset. Ylikuumenemisesta kärsivä eläin on aina vietävä eläinlääkärin vastaanotolle, sillä mahdolliset elinvauriot voivat kehittyä viiveellä.

2. Punkit

Puutiaiset ovat vuosi vuodelta suurempi riesa lähes koko Suomessa. Sen lisäksi, että punkit voivat puremiensa kautta levittää lemmikkiin anaplasmoosi-, borrelioosi- ja TBE-tauteja, voivat ne siirtyä lemmikin turkin välityksellä ihmisiin. Ulkoilevan lemmikin lääkitseminen punkkikarkotteella onkin aiheellista lähes koko maassa sulan maan aikana. Jos lemmikistä löytyy punkki, sen voi itse poistaa ja poistokohtaa puhdistaa miedolla paikallisantiseptilla muutaman päivän ajan.

3. Hyönteisten pistot ja puremat

Hyönteisten, kuten hyttysten, ampiaisten, mäkäräisten ja kimalaisten puremat ja pistot ovat harvoin vaarallisia lemmikille, mutta voivat kutista ja olla alkuun hyvinkin kipeitä. Jotkut yksilöt voivat kuitenkin olla yliherkkiä kuten ihmisetkin ja saada allergisia reaktioita. Mitä enemmän pistoja lemmikki saa, sitä todennäköisempi on voimakas reaktio. Jos lemmikki on apaattinen, sen on vaikea hengittää, suun limakalvot ovat kalpeat tai sillä on muita yleisoireita, tulee aina olla yhteydessä eläinlääkäriin.

4. Kyynpurema

Kevään lämpö herättää kyyt, joiden purema on myrkyllinen myös koirille ja kissoille. Kyynpurema voi pahimmillaan johtaa lemmikin menehtymiseen ja omistajan onkin tärkeää tietää, kuinka toimia, jos epäilee kyyn purreen lemmikkiä. Omistaja näkee harvoin käärmettä, mutta saattaa huomata lemmikin huudahtavan ja juoksevan pois paikalta. Eläin voi nopeasti muuttua väsyneeksi ja apaattiseksi ja sille voi nousta voimakkaasti aristava turvotus puremakohtaan, useimmiten kuonoon tai jalkaan. Käärmeen purtua tulee lemmikki pitää mahdollisimman liikkumattomana myrkyn leviämisen estämiseksi. Eläinlääkäriin tulee lähteä samantien. Useimmiten lemmikki täytyy jättää klinikalle nestehoitoon, kivunlievitykseen ja tarkkailuun.

5. Grilli- ja piknikruokien tähteet

Kauniilla ilmalla monet nauttivat ruokaa luonnossa, grillaten ja piknikeillä. Lemmikinomistajien on syytä muistaa, että tähteet saavat vähintäänkin lemmikin mahan sekaisin. Lisäksi piknikillä ja grillatessa syntyvä roska ja luut voivat aiheuttaa jopa hengenvaaran.

“Luut voivat olla vaarallisia sekä kissoille että koirille, erityisesti kypsennetyt naudan- ja kananluut ja kalan ruodot. Ne voivat haljeta teräviksi paloiksi mahalaukussa ja aiheuttaa vaurioita mahassa tai suolistossa. Luut voivat myös jäädä jumiin lemmikin suuhun tai ruokatorveen”, Tamminen kertoo. “Myös mm. maissintähkät ovat vaarallisia, sillä ne eivät sula koiran ruuansulatuskanavassa ja voivat näin ollen jäädä jumiin mahaan tai suoleen. Pahimmassa tapauksessa aiheutuu akuutti tukos. Tällöin koira usein oksentaa ja on kipeä vatsastaan. Tila on hengenvaarallinen ja edellyttää leikkaushoitoa.”

Jäätelötikut ja kertakäyttöiset grillitikut voivat olla hyvin teräviä rikkoutuessaan. Nieltäessä ne voivat jäädä kiinni nieluun tai kurkkuun ja aiheuttaa haavoja, paiseita tai pahimmassa tapauksessa vakavia vaurioita koiran mahassa/suolistossa.