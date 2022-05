Molok Oy:n korttelikeräyspiste tuo tehoa asuntomessualueen omakotitalojen jätteiden kierrätykseen

Naantalin messualueella lähes 50 omakotitaloa keskittää jätteiden keräilyn yhteen, osittain maahan upotettavaan syväkeräyspisteeseen. Näin omakotiasujillekin saadaan kierrätys lain taloyhtiöiltä vaatimille jätejakeille, vaikka eri jätelajien kierrätystä ei vielä edellytetäkään omakotiasujilta. Korttelikeräys tukee jätteiden lajittelua ja liikenteen aiheuttamat päästöt pienenevät, kun tyhjennyskertoja tarvitaan tilavien syväkeräysastioiden ansiosta aiempaa vähemmän. Samalla hyötykäyttöön sopivat arvokkaat raaka-aineet saadaan tehokkaammin kiertoon.

Jätteenkeräys keskittyy, liikenneturvallisuus paranee

Naantalin asuntomessualueella jätteiden keräyspiste on sijoitettu käyttäjien kannalta kätevästi messualueen alkupäähän, josta alueen asukkaat kulkevat ohi. Myös alueen liikenneturvallisuus paranee, kun jätteenkeräys keskittyy yhteen pisteeseen. Messualueen toinen Molok-keräyspiste palvelee TA-Asuntojen rivitalokohteen taloyhtiöasukkaita.



Omakotitalojen jätteiden kierrätyksen tehostaminen korttelikeräyksellä tuo hyvää niin asuinalueelle kuin ympäristöllekin. Hiilidioksidipäästöt vähenevät ja kierrätys tehostuu. Omakotialueelle saadaan yhtä monipuoliset keräysastiat kuin taloyhtiöissä ja pystytään lajittelemaan kaikkia seitsemää kerättävää jätejaetta: polttokelpoista jätettä, muovipakkauksia, kartonkia, lasia, metallia, paperia sekä biojätettä.

Suomen kierrätysaste jäljessä EU:n tavoitteista

Suomi on jäänyt selvästi jälkeen EU:n jäsenmailleen asettamista kierrätystavoitteista ja saanut asiasta jo muistutuksen. Luku on Suomessa pysynyt jo vuosia samalla tasolla, 42 prosentissa. EU:n tavoite on 55 vuoteen 2025 mennessä.



Sekajätteen määrä on vähentynyt kaikissa muissa kiinteistöissä paitsi omakotitaloissa, joissa se on kasvanut. Korttelikeräys tasoittaa näitä lukuja, kun omakotiasujien jätteiden kierrätys helpottuu ja monipuolistuu. Omakotitalojen kierrätyksen kehittämisellä on merkitystä kierrätyksen kokonaisasteen nostamisessa, sillä pientaloissa asuu puolet suomalaisista.



Jotta kierrätysaste nousisi, sekajätteestä pitäisi lajitella enemmän erikseen varsinkin biojätettä sekä muovi- ja kartonkipakkauksia. Sen korttelikeräys mahdollistaa myös omakotialueilla. Korttelikeräys on pitkällä aikavälillä omakotiasujille myös kustannustehokkaampaa verrattuna omien sekajäteastioiden käyttöön.