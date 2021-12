Moni poikkeusajan koiranpentu on tottunut vain kotiväkeensä – näin varmistat stressittömän jouluvierailun lemmikin kanssa

Useissa perheissä vietetään tulevaa joulua uuden lemmikin seurassa, sillä poikkeusaikana muun muassa harventuneet sosiaaliset kontaktit ovat saaneet monet hankkimaan seurakseen koiran. Kotona vietetty aika ja julkisten paikkojen välttely näkyvät usein myös erityisesti pentukoirien käytöksessä.

– Vieraat paikat, äänet ja ihmiset saattavat olla uusia asioita pennulle, jolla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua laajemmin kodin ulkopuoliseen elämään, sanoo Ifin eläinlääkäri ja eläinvakuutusten tuotepäällikkö Heidi Elomaa.

Ilman valmistautumista uudenlaiset tilanteet voivat aiheuttaa lemmikissä yli-innokkuutta tai pelkoa koiran luonteesta riippuen.

– Vieraiden tervehtiminen hyppimättä kuuluu koiran perustaitoihin, mutta opettamisessa on oltava kärsivällinen. Vierasta kannattaa ohjeistaa kohtaamaan ilosta hyppivä koira tyynesti ja kääntämään huomio muualle, vaikka koira sitä kohdatessa vaatisi. Pelokkaan koiran kannattaa antaa tarkkailla tilannetta etäisyydeltä, jotta se voi ottaa kontaktia vieraisiin vähitellen, ohjeistaa Elomaa.

Kyläilyn ajaksi koiralle on hyvä varata tuttu ja turvallinen paikka, johon se voi vetäytyä rauhoittumaan, kun joulutohina alkaa uuvuttaa. Koiraa ei kuitenkaan kannata jättää ainakaan pitkäksi aikaa odottamaan yksin autoon, varsinkaan jos keli ja ulkolämpötila ovat kovin talviset.

Tuttu herkku on turvallinen valinta

Koiran kotiväki tietää parhaiten, millainen ravinto omalle lemmikille sopii. Jouluruoan tähteet eivät kuulu koiran kuppiin, sillä ne aiheuttavat hyvin usein vatsaongelmia. Suklaa on koiralle erityisen vaarallista ja voi aiheuttaa pahimmillaan vakavan myrkytyksen.

– Etenkin lapsille on hyvä korostaa, että koiralle on tarjolla omat ruoat eikä juuri mikään ihmisten jouluherkku ole niille sopiva. Turvallisinta on hankkia juhlaherkuksi useampi arjesta tuttu nami. Jos läheisen lemmikkiä haluaa muistaa jouluna, varma valinta lahjaksi on koiralelu herkkupaketin sijaan, vinkkaa Elomaa.

Jos koira pääsee syömään suuren määrän suklaata, viinirypäleitä tai muita lemmikille hengenvaarallisia elintarvikkeita, on hyvä ottaa yhteyttä etäeläinlääkäriin, joka voi pyhinäkin arvioida nopeasti tilanteen ja hoidon tarpeen.

Viisi vinkkiä onnistuneeseen joulukohtaamiseen koiraperheessä:

1. Pyri säilyttämään myös joulukiireessä lemmikille tuttu rytmi ja rutiinit.

2. Ulkoile koiran kanssa kunnon lenkki ennen vieraiden kohtaamista. Varmista, että koira saa käytyä tarpeillaan; pentukoira voi innostuessaan laskea ilopissat alleen.

3. Varaa tilaa koiran ja vieraiden kohtaamiselle eteisessä. Siirrä syrjemmälle helposti rikkoutuvat tavarat. Suosi led-kynttilöitä ja vältä näkyville jääviä sähköjohtoröykkiöitä.

4. Nosta myrkylliset joulukukat kuten hyasintti ja amaryllis koiran ulottumattomiin.

5. Ehdota lahjaksi koiran lelua herkkujen sijaan, jos vieraasi haluaa muistaa lemmikkiä.

