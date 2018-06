Moniäänisempää mediaa! - SuomiAreenalla keskustellaan median vallasta ja vastuusta

Media on vallan vahtikoira, mutta medialla itsellään on myös valtaa. Median valta ja vastuu konkretisoituu valintoihin: mitä aiheita käsitellään, keiden ääni kuuluu ja mistä näkökulmasta maailmaa katsotaan. Auttaako media meitä ymmärtämään toisiamme vai lietsooko se vastakkainasetteluun? Entä kuuluuko kaikkien, myös vähemmistöjen ja syrjään jääneiden ääni? On aika pohtia, millaista mediaa tarvitaan ja miten siitä voi kehittää entistä parempaa.

SuomiAreenan keskustelu Moniäänisempää mediaa! kokoaa yhteen monipuolisen joukon median edustajia keskustelemaan siitä, millaisilla konkreettisilla ratkaisuilla mediaa voidaan kehittää paremmaksi. Mikä on median rooli ja vastuu moniäänisen Suomen rakentamisessa? Miten synnytetään rakentavaa keskustelua ja dialogia? Keskustelun järjestävät: Ateneumin taidemuseo, Helsingin Diakonissalaitos, Moniheli ry ja yhdenvertaisuusvaltuutettu. Tervetuloa mukaan keskusteluun tiistaina 17.7. klo 13-14 (Kaupungintalon piha, Hallituskatu 12) Keskustelutilaisuuden alustaa toimittaja Taneli Heikka. Keskustelemassa ovat

- Tomi Einonen, MTV - Anna Giss, Lusikoita kiitos -blogi - Roosa Kuosmanen, Yle Kioski - Caroline Suinner, Ruskeat tytöt - Kaisa Ylhäinen, Satakunnan kansa Keskustelun juontavat toimittajat Ina Mikkola ja Susani Mahadura. Tilaisuus nauhoitetaan ja sitä voi seurata myös online Maikkarin Katsomossa. Keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa #moniäänisempäämediaa.



Linkki Taneli Heikan blogiin: Viisi pelisääntöä moniääniselle medialle (https://www.hdl.fi/blog/2018/06/27/viisi-pelisaantoa-moniaaniselle-medialle/)

