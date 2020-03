Monimuotoiset perheet -verkoston vaikuttamistyö vahvistuu: Tiina-Emilia Kaunisto valittu erityisasiantuntijaksi

Tulevaisuudessa lapselle voisi vahvistaa enemmän kuin kaksi vanhempaa 25.11.2019 14:10:09 EET | Tiedote

Hallitus on sitoutunut säätämään vanhemmuuslain. Järjestöjen tavoitteena on, että jatkossa laki tunnistaisi myös ne lapsiperheet, joissa lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa.