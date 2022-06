Moottoriurheilulupaus Sami-Matti Trogen joutui keskeyttämään Nürburgringin 24h-kisassa

- Noin neljäntoista tuntia oli vielä jäljellä, kun kisa keskeytyi. Ajoin yöllä noin klo 23-02 ja sen jälkeen menin nukkumaan. Aamulla kaikki oli ohi, sanoo Sami-Matti Trogen pettyneenä.

Sami-Matin tiimillä oli ohjauksessa ongelmia uusien BMW M4 GT3-luokan autojen kanssa. Trogen kilpaili autolla 101. Tallikaveri Andy Soucek ajoi seinään, mutta onneksi vakavilta vammoilta vältyttiin.

Viidestä BMW M4 -autosta vain yksi pääsi maaliin.

- Kestävyyskisan luonne on sellainen, että vain osa pääsee maaliin. Nürburgringin Nordschleifessä kisan aloitti parisataa autoa, mutta vain noin 110 autoa pääsi maaliin. Varsinkin Nordschleife on tunnettu maaliin päätyvien autojen vähyydestä, sillä rata on erittäin vaativa. Sitä kutsutaan myös vihreäksi helvetiksi, jota se toden teolla on.

Ennen keskeytystä Trogenin tiimi oli ehtinyt päästä jo viiden kärkeen.

Strategia oli tarkkaan harkittu

Trogen selvittää, että Walkenhorst Motorsportin tiimillä oli tarkkaan harkittu kilpailustrategia.

- Ajattelin ajaa pidempiä stinttejä. Toinen merkittävä etu olisi ollut Yokohaman renkaat, joiden ominaisuudet olisivat tulleet esille siinä vaiheessa, kun rata viilenee, selvittää Sami-Matti.

Tiimi ei kuitenkaan näissä kisoissa päässyt näyttämään kykyjään.

Nürburgringin Nordschleife on vuoden isoin ja tärkein kisa. Ainutlaatuiset ja vaativat olosuhteet tekevät siitä haastavan. 24 tunnin kisassa ajetaan luonnollisesti myös öisin, pimeys tekee oman haastavuuskertoimen kisaan.

”Ollin oppivuodet”

Sami-Matti on Walkenhorstin GT3-kilpatiimin nuorin. Siihen kuuluu hänen lisäkseen kaksi muuta kuskia: espanjalainen Andy Soucek ja norjalainen Christian Krognes. Molemmat ovat Sami-Mattia huomattavasti vanhempia, kilpakuskeiksi melkein ”jo uransa loppusuoralla”, vaikka ikää heillä on vasta alle neljäkymmentä. Esimerkiksi Andy on ollut viittä vaille F1-kuski.

- Yhteistyö tiimikuskien kanssa on ollut erittäin toimiva, myös teknisesti, sillä ajotyylimme on saman kaltainen. Vietämme luonnollisesti paljon aikaa yhdessä muun muassa kisamatkoilla. Henkilökemiat toimivat ja tiimihenki on hyvä, summaa Sami-Matti.

Iäkkäämmät tallitoverit tarkoittavat myös sitä, että kaikki heidän tietotaitonsa on Sami-Matin käytössä. Häntä kannustetaan, opastetaan, rohkaistaan ja tuetaan. Tilanne on mitä mainioin nälkäiselle nuorelle lahjakkaalle Trogenille.

Sama tilanne virtuaaliajoissa

Voisi todeta, että Sami-Matti on syntynyt onnellisten tähtien alla, sillä myös e-kisoissa vanhemmat tallikuskit ovat tukena ja turvana, kuten Williams eSports tallikaverit espanjalainen Alex Arana ja argentiinalainen Agustin Canapino.

- Arana on auttanut minua pääsemään sisään e-sportin kestävyyskisoihin. Hänellä ja Canapinolla on yli kymmenen vuoden kokemus kestävyyskisoista. Olen oppinut heiltä paljon, sanoo Sami-Matti.

Kun Arana näki Sami-Matin ensi kerran e-radalla tositoimissa, hän tunnisti oitis nuoressa kuskissa lahjakkuuden. Arana kehuu Sami-Mattia tunnolliseksi ja kunnolliseksi sekä mukavaksi kaveriksi.

Itse asiassa virtuaalisessa moottoriurheilussa Sami-Matti on jo konkari. Hän on digitaalisen rallicrossin maailmanmestari vuodelta 2019 ja nyt ajaa F1:ssä Williams eSports- kuljettajana.

Hän ei aio hylätä virtuaalisia ratoja jatkossakaan, koska rata- ja virtuaaliajo tukevat vahvasti toisiaan. Iracing Spa 24h on seuraava isoin ja tärkein e-kisa 23-24.7.2022.

Spektaakkelimainen Nürburgringin Nordschleife

Nürburgringin Nordschleifen jokavuotinen kisatapahtuma on aivan uskomaton spektaakkeli. Kun 40 isoa autoa starttaa kisaan, syntyy megalomaaninen jylinä, sillä jokaisessa autossa on 600 hevosvoimaa. Vauhti on aivan huikea, samoin katsomon innostus.

Nürburgringissa oli tänä vuonna 230 000 lipun ostanutta katsojaa paikalla. F1 jää kakkoseksi, jossa on vuosittain vain toista sataa lipun hankkinutta. Nürburgringin Nordschleife on kisa, joka ajetaan vain Saksassa. Se on megaluokan tapahtuma.

Yleisön lisäksi siellä on paljon läsnä autourheiluun liittyviä tahoja kuten esimerkiksi rengasvalmistajat sankoin joukoin. Sami-Matin Walkenhorstin talli on ainut, joka käyttää Yokohaman renkaita. Myös japanilaiset rengasedustajat olivat paikalla, sillä he ovat varsin innostuneita yhteistyöstä Walkenhorstin kanssa.

Kuvaavaa on, että kisa-alueella on kaikille avoimia isoja vippialueita, jokaisella automerkillä omansa. Niissä on jopa antiikkiautoja, ruuat, juomat, erilaisia pelejä, isoja skriinejä, anniskelua ja bändejä soittamassa.



Saksan ykköskisoissa fanikulttuuri on topissaan, kuskit ovat kuninkaita yleisölle. Sami-Matillakin on jo omia faneja. Hänen yhteistyökumppaneistaan kymmenkunta oli paikan päällä.

Nürburgringissa kuskeista keskustellaan ihailevaan sävyyn jopa makkarajonossa. Kisaan tulevat panostavat tapahtumaan toden teolla. Eräskin saksalainen seurue oli leiriytynyt 22 kilometriä pitkän radan metsäalueelle, jonne he olivat perustaneet leirin kokonaiseksi viikoksi. Keskellä leiriä oli leirinuotio, ympärillä telttoja ja asuntovaunuja.

Hyvä vuosi kuitenkin

Vaikka Nordschleifessä meni niin sanotusti ketuiksi Trogenin tiimin osalta, hän suhtautuu tyynesti tilanteeseen.

- On ollut hyvä vuosi kuitenkin, aina on seuraava tavoite mielessä. Ei koskaan saa jäädä tuleen makaamaan, sanoo luonnostaan kilpailuhenkinen ajaja.

Trogenilla on syksyllä uusien sopimuksien neuvottelut, sillä vanhat umpeutuvat.

- Mieluiten tekisin vain vuoden sopimuksia kerrallaan, sillä se takaisi liikkumavapauden kohti haastavampia pestejä.

- Monesti yksityistallien ehdot voivat olla kaksi vuotta, kuten Walkenhorstilla oli viime kautenani.

Seuraavalla kaudella Trogen aikoo keskittyä vahvuuksiensa jalostamiseen entisestään. Sami-Matin vahvuudet ovat; mukautuminen muuttuviin olosuhteisiin ja fokuksen säilyttäminen herpaantumattomana pitkään. Hän on kuin luotu kestävyyslajiin.





