Moraalit(on)-podcast tarttuu työelämän kipeisiin eettisiin kysymyksiin

Moraalit(on)-podcast tuo näkökulmia eettisemmän työelämän ja vastuullisen yrityskulttuurin kehittämiseen ja normalisoi vaikeiden keskustelujen käymistä suomalaisilla työpaikoilla. Podcastin kattoteemana on eettinen työelämä. Podcastin idean kehittäjä ja Code of Conduct Companyn perustaja Niina Ratsula arvioi, että suomalaista työelämää vaivaa liian usein vaikenemisen kulttuuri.

”Työyhteisöissä tarvitaan lisää kykyä ja rohkeutta puuttua epäkohtiin oikealla hetkellä. Oikein toimiminen ei ole itsestään selvää, helppoa tai edes mukavaa, vaan vaatii peiliin katsomista. Eettinen työelämä edellyttää tilivelvollisuutta koko työyhteisöltä. Moraalit(on)-podcastin jaksojen tarkoituksena on auttaa käymään vaikeita keskusteluja työpaikoilla. Podcast kannustaa kaikkia henkilökohtaiseen eettiseen pohdintaan”, Ratsula painottaa.

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen katsoo, että Kauppakamarilla on luonteva rooli edistää laajassa verkostossaan eettistä työelämää.

”Kauppakamarissa haluamme olla tukemassa organisaatioissa kulttuuria, jossa ikäviä ja vaikeita asioita päästään käsittelemään. Jos eettisiä ongelmia ei tunnisteta, tunnusteta ja ratkota, ei päästä kohti eettisempää työelämää. Uusi työntekijäsukupolvi on aikaisempaakin kiinnostuneempi työnantajansa arvoista ja kokee eettistä kuormitusta, jos ne ovat ristiriidassa omien arvojen kanssa. Yritysten on osattava toimia eettisesti, jos ne aikovat olla houkuttelevia työnantajia. Nyt ihan jokaisen organisaatiossa vaaditaan aitoa sitoutumista ja vanhojen toimintatapojen ja rakenteiden kriittistä tarkastelua”, Pakarinen sanoo.

Moraalit(on)-podcast on keskustelunavaus parempien työyhteisöjen edistämiseksi. Podcastin jaksojen teemoja ovat mm. syrjintä ja häirintä, inkluusio, korruptio, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus. Jokainen jakso pureutuu syvemmälle aiheen eri osa-alueisiin tosielämän tarinan ja asiantuntijoiden keskustelun kautta. Kevään ja kesän 2023 aikana julkaistaan yhteensä 10 jaksoa.

”Oikein valitseminen ei ole aina helppoa. Moni on ollut työelämässä siinä tilanteessa, että on helpompi ummistaa silmät kuin toimia oikein. Esimerkiksi yritysten voi olla helppoa tavoitella diversiteettiä asettamalla sukupuolikiintiöitä ja pitämällä ääntä pride-viikolla, mutta inkluusion kokemusta ei kuitenkaan rakenneta kiintiöillä tai markkinointikampanjoilla. Moraalit(on)-podcast auttaa kohtaamaan eettisiä ristiriitoja ja keskustelemaan työpaikoilla siitä, mikä on oikea tapa toimia töissä”, Ratsula kertoo.